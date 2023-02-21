«В Масленицу не стоит позволять себе излишеств». Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий рассказал, как отметить блинную неделю и подготовиться к Великому посту

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в студии радио "КП" в Краснодаре (91.0 FM) Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий впервые посетил радио «КП» в Краснодаре. Владыка ответил на вопросы кубанцев в прямом эфире. Жители региона поговорили с Владыкой о вере, духовном развитии, о том, как верующим правильно отметить Масленицу, подготовиться к Великому посту и как его соблюдать.

- В Масленицу не стоит позволять себе излишеств, - предупредил Владыка Григорий. - Эта масленичная неделя, для нас, православных христиан, это время особой подготовки к Великому посту. Обычно масленицу в России связывают с разгульем, весельем, с блинами. Но всему есть свои разумные границы. Мы, православные христиане, в это время ходим в гости друг к другу, вкушаем ту пищу, которая в это время церковью разрешается для трапез. Например, блины, рыба, сыр, масло, яйца. Мясо мы в последний раз вкусили в воскресенье, когда было заговенье на мясо. В так называемую мясопустную неделю, и теперь мясо будем вкушать по нашим церковным традициям только в Светлое Христово Воскресенье.

Владыка рассказал, что в Масленицу всему есть свой предел, и православные должны хорошо осознавать, что буквально через несколько дней начнется особое время - время Великого поста.

- И уже сейчас к Великому посту верующие начинают готовиться, - пояснил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. - Великий пост - это, в том числе, и время для добрых дел, и их мы уже сейчас их можем начать совершать. В эту неделю мы идем к людям, которые нуждаются в нашем сочувствии, сострадании. Мы должны этим людям протянуть руку помощи. И прийти к ним с масленичными блюдами - с блинами. И ничего в этом зазорного для православных христиан нет.

Поговорил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий со слушателями и о духовной жизни Кубани, а также рассказал, как кубанская церковь поддерживает бойцов СВО, где в храмах открыты пункты помощи и как можно присоединиться к волонтерам.