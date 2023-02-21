Маршрутки ездили за взятки. Замначальника дептранспорта в Краснодаре приговорили к четырем годам колонии строгого режима

Владимир Анфиногенов

Речь идет о бывшем замначальника департамента транспорта мэрии Краснодара Владимире Анфиногенове. Его поймали с поличным оперативники УФСБ по Краснодарскому краю на взятке в 230 тысяч рублей.

Встреча с взяткодателем, которая уже была под контролем правоохранителей, произошла на парковке у магазина. Анфиногенов сам, по данным следствия, озвучил сумму вознаграждения за то, что перевозчику разрешат ездить по маршруту №4 в Краснодаре. За 230 тысяч рублей ему обещали передать маршрутные карты, а потом обезопасить от лишнего контроля.

- Анфиногенов получил деньги, а потом попытался путать следы, положив деньги в карман своей куртки и передав ее ничего не подозревающему знакомому. Его он попросил подержать куртку в своей квартире. Но на парковке чиновника задержали, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На суде и во время следствия Владимир Анфиногенов не признал себя виновным. Он утверждал, что маршрутки все равно собирались добавить по просьбе жителей города, а он не имел полномочий влиять на решение этого вопроса. Деньги же чиновник получил в качестве благодарности от перевозчика, как своего рода премиальные.

Однако суд однозначно квалифицировал такое "премирование" получением взятки и приговорил Владимира Анфиногенова к 4 годам колонии строгого режима со штрафом в 690 тысяч рублей и запретом занимать руководящие должности на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и Владимир Анфиногенов еще может его обжаловать.