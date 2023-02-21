На Кубани прошел турнир по мини-футболу на Кубок митрополита. Фото: mitropoliakuban.ru

На Кубани прошел турнир по мини-футболу на Кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Соревнования прошли 20 февраля 2023 года. Они состоялись на базе Детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края.

В матче приняли участие 14 команд. Фото: mitropoliakuban.ru

В турнире приняли участие 14 команд. На поле выходили спортсмены из приходов и благочиний Екатеринодарской епархии. Также команда священнослужителей «Кубанская митрополия» и многие другие.

В соревнованиях победила команда из станицы Новотитаровской. Фото: mitropoliakuban.ru

- Меня радует, что в нашем футбольном турнире участвуют и прихожане храмов, молодежь, студенты духовной семинарии, и люди, которые еще на пути к Богу. Спортивные игры объединяют, ведь для нас победа – не самое главное, - сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В завершении турнира судьям выдали благодарственные письма. Фото: mitropoliakuban.ru

Молодые футболисты из Абинска и Новороссийска играли в матче за третье место. В финале встретились ФК «Кубань» и команда из станицы Новотитаровской. Спортсмены приехали вместе со своим духовным наставником – благочинным 15-го Динского районного округа, настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного станицы Новотитаровской протоиереем Владимиром Рошко. Матч закончился со счетом 2:0, в пользу «Андреевцев» из Новотитаровки.

Митрополиту Григорию подарили футбольный мяч. Фото: mitropoliakuban.ru

За соревнованиями наблюдали опытные футбольные арбитры из Краснодара. Это Алексей Стипиди и Эрик Саканян. Именно благодаря их мастерству матчи прошли споров.

Митрополит Григорий поблагодарил всех участников и организаторов турнира. Фото: mitropoliakuban.ru

В завершении соревнований судьям вручили особые благодарственные письма, а митрополиту Григорию подарили футбольный мяч с автографами известных кубанских игроков. В ответ владыка подарил организаторам турнира из благотворительного фонда «Сила поколений» мяч со своей памятной подписью.