Гуманитарную помощь для участников СВО собирают в храме Горячего Ключа

Фото: mitropoliakuban.ru

В Троицком храме Горячего Ключа продолжается сбор помощи для военнослужащих в зоне СВО. На пожертвования закупаются необходимые вещи, лекарства или продукты.

- Храм подготовил к отправке очередную гуманитарную помощь в зоне СВО. Участникам спецоперации благодаря пожертвованиям прихожан и жителей города удалось закупить медикаменты, продукты питания и теплые вещи, - сообщили в Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Кроме этого, в Горячем Ключе продолжается акция «Тепло матерей». Участие в ней принимают прихожанки разных храмов Горячеключевского благочиния. Мастерицы вяжут носки и шьют одежду, при необходимости помогают друг другу инструментами или советами. Прихожанка храма в станице Мартанской связала уже 90 пар носков.

- У меня такое правило: каждый день вяжу по одной паре, - поделилась секретом скорости Надежда.

На днях в Троицком храме закупили новую партию шерстяной пряжи. Теплые носки мастерицы здесь будут вязать до весны.