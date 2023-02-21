«Все сделали быстро – и расписали, и машину дали». Участник СВО получил новый автомобиль и женился во время отпуска

Роман загружает новый автомобиль. Фото: пресс-служба Ленинградского района Краснодарского края

Роман Амелин ушел на специальную военную операцию в самом начале частичной мобилизации. Получил повестку, собрал рюкзак – и в путь. С сентября по февраль он служил в инженерно-саперной роте. Через полгода получил долгожданный отпуск и вернулся в родную станицу Ленинградскую. Дома все это время его ждала любимая женщина Любовь и 1,5-годовалый сын.

- Решили сыграть свадьбу, как только я прибуду домой. Заявление подали, и через несколько дней нас расписали. Все очень быстро сделали, - рассказал «КП»-Кубань боец.

Во время отпуска военнослужащий решал не только личные дела. Роман позвонил на прямую телефонную линию главе района и попросил выделить ему автомобиль – для себя и для однополчан.

- Нам нужна машина для передвижения по бездорожью, по полям, чтобы перевозить боеприпасы и другие грузы. Я удивился, когда узнал, что помогут, - признается Роман.

На покупку отечественной «Нивы» скинулись местные предприниматели, провели техобслуживание, и после этого вручили Роману ключи от внедорожника. Также бойцу передали продукты питания и средства личной гигиены. На этой машине он вновь отправился в зону СВО несколько дней назад – отдавать долг Родине.