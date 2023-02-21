Крышу снесло, как бумажную. На Кубани у многоэтажки отлетела кровля

В Курганинске ветром снесло крышу у многоэтажки Фото: кадр из видео

Непогода продолжает испытывать на прочность Краснодарский край. В регионе не первый день льют дожди. А ураганный ветер буквально сносит все на своем пути. Его порывы местами достигают 20-25 метров с секунду.

Шквалистый ветер спровоцировал ЧП и на территории Курганинска. Так, в городе днем 21 февраля снесло крышу пятиэтажного дома. Все произошло по улице Матросова, 203а. Жители города успели заснять на видео момент того, как часть кровли сорвало с многоэтажки.

На кадрах видно, как крышу, словно бумажную, ураганный ветер постепенно срывает со здания. После этого часть кровли вместе с внутренними конструкциями уносит за многоэтажку.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники администрации Курганинска.

- Оценивается ущерб. Принимаются меры к ликвидации и минимизации последствий. Все подробности будут сообщены дополнительно, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Тем временем жителей города из-за обрушившейся непогода просят по возможности оставаться дома. Напомним, штормовое предупреждение на территории края продлили до 22 февраля. В регионе продолжатся сильные дожди с мокрым снегом, грозой и сильным ветром до 20-25 м/с.

Кроме того, сохраняется опасность поднятия уровня воды в реках Северского, Абинского, Апшеронского. Белореченского, Мостовского, Туапсинского районов, Горячего Ключа и Геленджика.

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