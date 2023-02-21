Помощь новым регионам, выплаты мобилизованным и рост экономики: что сказал губернатор Кубани после выступления Владимира Путина перед федсобранием

Фото: admkrai.krasnodar.ru

21 февраля президент Владимир Путин России выступил с посланием Федеральному Собранию. Глава государства уделил внимание теме спецоперации, акцентировал внимание на росте экономики, расширил действующие льготы и ввел новые меры поддержки населения.

Губернатор Краснодарского края высказался после выступления Владимира Путина перед федсобранием. Вениамин Кондратьев поддержал важные решения.

Поддержка новых регионов

Президент в выступлении подчеркнул необходимость поддержки жителей новых регионов РФ. Тем временем, глава Краснодарского края отметил, что Кубань оказывала помощь и продолжает помогать жителям освобожденных территорий.

- Кубань приняла более 100 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы адресно работаем с каждой семьей, помогаем с трудоустройством и оформлением документов. Кроме этого, регион оказывает гуманитарную помощь городам и районам ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, - сказал Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в здравницах Краснодарского края находятся 12,2 тысячи жителей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома. На Кубани продолжают выдачу жилищных сертификатов гражданам, которые прибыли в край из Херсона и правобережной части области. Свыше 6,5 тысячи человек получили документы на право приобрести недвижимость. Общая сумма выданных сертификатов превысила 19,4 млрд рублей.

Рост экономики

Владимир Путин сообщил, что Россия выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва. Губернатор Кубани подтвердил, что, в частности, в нашем регионе все предприятия смогли адаптироваться к новым условиям.

- Мы приняли целый ряд антикризисных мер, увеличили фонды развития промышленности и микрофинансирования, разработали систему льготных займов. В результате рост экономики в крае — 100,5%, а объем ВРП составил 3,5 трлн рублей. Озвученные сегодня конкретные меры поддержки — промышленная ипотека, наращивание господдержки АПК, налоговые льготы на покупку отечественного оборудования дадут нам новые возможности для дальнейшего экономического роста, - отметил Кондратьев.

Поддержка семей военнослужащих

Президент также затронул вопрос поддержки участников СВО. Глава государства предложил создать государственный фонд для персональной помощи семьям погибших военнослужащих. Губернатор Кубани поддержал такое решение.

- Безусловно, это правильное и важное решение. Мы со своей стороны сегодня оказываем необходимую помощь родственникам мобилизованных и добровольцев — не оставляем без внимания ни одну семью, - написал в телеграм-канале Вениамин Кондратьев.

На Кубани за каждой семьей военнослужащих спецоперации закреплен сотрудник районных администраций. В регионе помогают родным участников СВО решать личные и бытовые вопросы, а также помогают с лечением, устройством детей в школу или детский сад.

Развитие соцсферы

Владимир Путин заявил, что расходы на строительство социальной инфраструктуры не снижаются. Перед регионами стоит задача выдерживать планы по строительству школ, детских садов, больниц и поликлиник. Губернатор Краснодарского края отметил, что в регионе стройка продолжается ударными темпами.

- Как я уже неоднократно говорил, сегодня на Кубани темпы социального строительства превосходят олимпийские. По всему региону работы идут на 120 объектах. В этом году мы планируем открыть 20 школ, 23 детских сада, 23 офиса врача общей практики и фельдшерско-акушерских пункта, дворец самбо в Городе спорта и ещё 11 центров единоборств, - сказал Вениамин Кондратьев.

Газификация

Глава государства заявил о продолжении программы бесплатной газификации. Программу распространят на соцобъекты. Губернатор Кубани отметил, что эта мера поддержки востребована у жителей края.

– Регион является активным участником федеральной программы по догазификации. Распространение программы на детские сады, школы, поликлиники позволит поднять общий процент газификации региона до 85%, – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани положена компенсация расходов на газификацию до 100 тысяч рублей. Выплаты может получить льготная категория граждан, среди которых ветераны, инвалиды войн и боевых действий, члены их семей, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, семьи мобилизованных, контрактники и добровольцы – участники СВО, а также многодетные семьи и пенсионеры, среднедушевой доход которых не превышает двукратный прожиточный минимум.