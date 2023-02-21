Кубань только в выигрыше: чего ждать региону после послания Владимира Путина Федеральному собранию

Кубань является стратегическим регионом для всей страны.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время своего выступления глава государства затронул ряд вопросов, которые напрямую касаются Краснодарского края. В частности, особое внимание уделят развитию портов Черного и Азовского морей, возрождению предприятий и рабочих мест.

- Безусловно, это стратегические объекты не только для края, но и для всей страны. И, конечно, в будущем это повлияет на развитие ситуации внутри региона, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» первый заместитель директора Центра политических исследований и технологий Ольга Грабовец. - Для Кубани особо актуально и социально-экономическое развитие. В последний год мы сумели наладить импортозамещение, можем говорить о возрождении собственных предприятий, о которых также говорил президент.

Кроме того, по словам Ольги Грабовец, аграрный сектор в крае стабильно показывает высокие темпы.

- Наш регион - один из ключевых, один из лидеров, - добавляет политолог. - Кубань продолжит играть высокую роль по данному направлению. Из года в год это будет более востребовано. А значит, и дальше эта сфера будет развиваться.

Политтехнолог Юрий Янкин уверен – жители Краснодарского края, который является важным регионом для России, только в выигрыше.

- Владимир Владимирович отметил, что национальные проекты будут дофинансироваться – это несомненно большой плюс. Президент также отметил большую роль хозяйственников, соответственно, будут продолжать действовать меры поддержки сельскохозяйственной отрасли, - говорит Юрий Янкин. - Кроме того, говорилось о развитии внутри государства, в том числе, полагаю, и внутреннего туризма. Значит, Кубань будет получать дополнительное финансирование, будут поддерживаться инициативы, направленные на развитие внутреннего туризма, - приведение в соответствие дорог.

А тем временем, губернатор Кубани поддержал решение создать Фонд помощи семьям военнослужащих. Такой вопрос затронул глава государства.