Последствия урагана в Майкопе 21 февраля 2022: ветер срывал крыши домов и обесточивал целые районы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Непогода задержалась на юге России. Основной удар приняло на себя побережье Черного моря. Мощные ливни спровоцировали оползни на трассе и затопили целые улицы. Уже третьи сутки на улицах курортов дежурит спецтехника.

А теперь стихия добралась до Республики Адыгея. Она разгулялась в Майкопе. Мощные порывы ветра срывали крыши жилых домов. Так, по соцсетям разошлось видео со спасением женщины.

Она шла вдоль подъездов многоэтажки. Но не успела девушка скрыться за углом, как крышу дома сорвало. И она рухнула туда, где 10 секунд назад двигалась местная жительница.

- Площадь повреждения составила 30 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, – рассказали «КП» – Кубань» в ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Уже в ближайшие часы в Майкопе ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 28 м/с. Из-за непогоды уже остались без света свыше сотни местных жителей. Мощный порыв ветра повредил линию электропередачи.

По словам рабочих, восстановление энергоснабжения усложняется усилением ветра. Он мешает работам на линии. Но специалисты уже приводят в порядок сети.