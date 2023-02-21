В районе порта Новороссийска во время шторма переломился сухогруз

В районе Новороссийска во время шторма переломился сухогруз

Сухогруз переломился в Черном море в районе порта Новороссийска. ЧП произошло днем 21 февраля у берегов Кабардинки.

Видео с места происшествия начали распространять пользователи в социальных сетях. На кадрах видно, как судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломило на две части.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота, на борту находились 11 россиян. К месту происшествия направили спасательное судно. Известно, что трое из членов экипажа в момент спасения находились в шлюпке. Их подняли на борт спасательного судна. Одного человека достали из воды. Все спасенные были в гидрокостюмах и живы.

Еще трое на одной шлюпке добрались до береговой линии. Здесь их эвакуировали сотрудники МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Все 11 членов экипажа на данный момент спасены.

- На место были направлены спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России. В настоящее время все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили в Росморречфлоте, один из спасенных членов экипажа находится в тяжелом состоянии.

Тем временем на место происшествия выехали следователи. По факту крушения судна Seamark проводится доследственная проверка.

- Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.