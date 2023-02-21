Почти тысяча человек без воды, смыты четыре моста, упала опора ЛЭП. Стихия безжалостно треплет Туапсинский район

В Туапсинском районе - напряженная ситуация. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Мощный циклон сгущается над Краснодарским краем. Его влияние особенно сильно ощущают на себе жители Черноморского побережья. Там дует штормовой ветер, идут проливные дожди. Вода сметает на всем пути мосты и опоры ЛЭП, топит дома местных жителей. В Туапсинском районе складывается сложная обстановка. Среди людей пострадавших, к счастью, нет, но инфраструктура заметно повреждена.

В Туапсе подтоплены подвали в шести домах, протекли крыши и фасады многоэтажек. Потоки ринулись в школу № 2, там идет откачка в техническом помещении.

На улице Жукова ветер повалил кипарис. Дерево убирают рабочие.

Не лучше складывается картина в самом районе. В селе Ольгинка повреждены два моста - автомобильный и пешеходная переправа на улице Садовой. Сила воды была такой, что она смыла среднюю опору. Сейчас там нет прохода.

Возле турбазы «Приморская» сошел оползень на дорогу, ее восстанавливают, а в Новомихайловском откачивают воду из подвала школы № 30.

В селе Пляхо утром сошел сель, повреждены хозяйственные постройки в двух дворах, жилые дома не задело. Котельные и водозаборы здесь работают в штатном режиме.

Жителям села Кирпичного повезло меньше. Из-за подъема реки поврежден водовод. Без воды остались около 700 человек. Власти уверяют, что ситуация не критичная, так как большинство жителей пользуются колодцами. Организован подвоз, аварийные бригады работают на месте.

В селе Агой оползень перекрыл дорогу в СНТ «Алмаз». Жители вынуждены пользоваться альтернативным проходом. Из-за дождя размыты грунтовые дороги в других садовых товариществах.

Стихия не пощадила улицу Центральную в селе Цыпке и дорогу к поселку Холодный Родник. Без света остался микрорайон Горная Долина. Там опора ЛЭП упала в реку. Здесь же поврежден автомобильный мост, проезд для машин закрыт. Еще один мост снесен в

у СНТ «Водопадное», смыта подъездная дорога к мосту, ведущему к СНТ «Дружба».

- На многих пострадавших от стихии объектах ремонт можно начинать только после стабилизации погоды и уровня воды в реках, однако сейчас необходимо оперативно восстанавливать то, что возможно. Во всех поселениях в зоне особого внимания должны находиться маломобильные и одинокие пожилые люди, - отметил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

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