«Не стоит упускать возможность помогать»: Пристав из Краснодарского края возит гуманитарную помощь в зону СВО в выходные и праздники

Виталий Радченко. Фото: пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю

Краснодарский край активно оказывает гуманитарную помощь новым регионам России, а также передает необходимые вещи и продукты в зону СВО. Жители перечисляют деньги, сами шьют вещи, снаряжение и поставляют продукты.

Так, пристав из Армавира уже почти полгода в выходные и праздники отвозит в зону спецоперации все, что приносят неравнодушные земляки.

- Виталий Радченко - судебный пристав-исполнитель Армавирского отделения. Он с октября прошлого года в свободное от работы время выезжает в зону СВО: возит запчасти к автомобилям, аккумуляторы, масла, технические жидкости, инструменты, кроме этого, передает обеззараживающие средства, жгуты, бинты и иные медикаменты. Доставляются и спальники, газ в баллонах, бензопилы, продукты, теплые вещи, дизель-генераторы, фонарики. Отдельно и очень аккуратно Виталий Радченко загружает письма и детские рисунки, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

География поездок Виталия очень обширная. Он уже был с гуманитарной помощью в Донецкой, Луганской республиках, Херсонской, Запорожской областях. В частности, его знают в Горловке, Геническе, Мелитополе и многих других городах, куда Радченко приезжал неоднократно.

- Я считаю, что если есть возможность помочь нашим солдатам, то не стоит ее упускать. Они должны чувствовать, что они не одни, что их здесь поддерживают, что в них верят, что за ними есть надежный тыл, - говорит судебный пристав-исполнитель.

Необходимые для бойцов вещи собирают волонтеры из нескольких городов. Виталий Радченко не только перевозит эти грузы на собственном транспорте, но и помогает финансово в закупке гуманитарной помощи.

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