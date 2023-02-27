4 тысячи рублей в день, не напрягаясь: курьер из Краснодара – о реальных доходах и скрытых бонусах профессии

Николай выполняет заказы на арендованном байке «Ямаха». Скутер он называет своим «кормильцем».

Люди, без которых невозможно представить современный город: таксисты, водители общественного транспорта, полицейские, коммунальщики. А теперь еще и курьеры. Каждый день мы встречаем на улицах десятки людей с большими сумками за плечами. Пешком, на велосипедах, мотоциклах и авто они спешат по адресам: одним везут любимые блюда, другим – важные документы или забытые дома ключи.

Для многих курьерство – не просто временное подспорье кошельку, но и любимая профессия с хорошим доходом, и даже образ жизни.

Николаю Бахареву 28 лет. Впервые он попробовал себя в доставке два года назад. Крепкий парень с мощными бицепсами – и образованием компьютерного техника и инженера-программиста. По специальности работает – занимается монтажом и обслуживанием электроники – но «с перерывами». А потом снова надевает удобную одежду, заводит байк и отправляется выполнять заказы в Яндекс Доставке.

– Я родом из Томской области – сибиряк. Переехал в Краснодарский край пару лет назад. Сначала жил в Анапе – трудился по специальности в одном из отелей. График позволял совмещать основную работу с подработкой курьером, – рассказывает Николай.

Машины у него нет, поэтому для доставки заказов Николай арендует мопед «Ямаха» – называет его своим кормильцем.

«ГЛАВНЫЙ ПЛЮС – ГРАФИК»

Молодой человек рассказывает: начинал с восьми часов на доставке в день. У курьеров график свободный – они сами выбирают, когда принимать заказы и когда закончить.

– График для меня – едва ли не главный фактор, чтобы вновь и вновь возвращаться в доставку. Просто и основную специальность забывать не хочется, поэтому иногда устраиваюсь на обычную пятидневку. А курьерствуешь, как тебе удобно. Хочешь по классике: с девяти до шести. Хочешь два часа в день доставляй. Под Новый год я решил хорошо заработать. Выполнял заказы по 12 часов! Даже 31 декабря почти до курантов развозил.

Молодой человек переехал в Краснодар из Сибири. Признается, что моментально влюбился в город.

Собеседник рассказывает, в Краснодарском крае – спрос на доставку никогда не снижается. Разве что ночью заказов поменьше. А зима или лето на дворе – неважно. Даже в январе–феврале, когда, казалось бы, у бизнеса низкий сезон, люди все равно активно пользуются услугой доставки. Заказать доставку стало очень просто: нажал на кнопку в приложении Яндекс Go – и курьер уже спешит к вам на подмогу. За день мотокурьер Николай в среднем выполняет 15–20 заказов.

– Делать больше меня подстегивают бонусы. Каждые пять-десять-пятнадцать заказов и так далее – начисляют премию. В итоге сумма за день выходит очень приятная. Я не говорю, что это легко – как и всякий труд, требует усердия. Но оно вознаграждается. Максимально я делал 25 заказов за смену. По 450 км за два дня проезжал! Курьерам идеально подходит девиз: «Сколько набегал – столько и заработал». Если есть настрой двигаться – будет приличный доход.

ВЫПОЛНИЛ ЗАКАЗОВ НА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В ДЕНЬ – ЗНАЧИТ ТРУДИЛСЯ «НА ЛАЙТЕ»

«Экономика» Николая строится так. За аренду мопеда он отдает около 4 тысяч рублей в неделю. Транспортом можно пользоваться не только для доставки, но и для личных дел.

– Если за день чистыми я получил 3–4 тысячи рублей – значит доставлял заказы «на лайте», не усердствуя. 5–6 тысяч в день – уже стандарт. Когда я выполнял по 25 заказов в Яндекс Доставке, доходило до 7 тысяч за смену.

– А еще доставка может быть подработкой. Причем очень удобной. Знаю много ребят, которые где-то трудоустроены, а вечером выходят на линию. Причем для этого не нужна машина или байк: «гуляют» пешими. Прекрасная возможность подрабатывать, пока учишься в универе или когда не хватает доходов на основной работе. Большинство курьеров – это ребята 18–25 лет. Но есть курьеры и 35–45 лет, которые уже состоялись в жизни – купили дом, квартиру, воспитывают детей. Они также берут мопед и подрабатывают. Потому что есть удобная возможность получать доход, и ее не упускают, – рассказывает собеседник.

Николай считает, что курьерство прекрасно развивает коммуникативные навыки. Невероятно важный «скил» в эпоху, когда многие общаются в основном в переписке. А ведь владеющий словом и улыбкой человек способен добиваться большего.

– Взять те же чаевые! Там соточка, тут соточка – вот и купил шаурму на обед. Приятно! Правда, культура чаевых для курьеров в Краснодаре пока плохо развита. Мне кажется, не привыкли и не до конца понимают нюансы нашей профессии. Я бы очень хотел рассказать, как кто-нибудь «отвалил» мне 10 тысяч рублей за быструю доставку.

Еще один бонус от «прокачанной» общительности и постоянных разъездов по городу – внимание девушек.

– Я не раз знакомился с девушками, когда развозил заказы, если ситуация была подходящая, – признается Николай.

В СТАКАНЕ ВОДЫ НИКТО НЕ ОТКАЗЫВАЕТ

К человеку с коробом, по словам Николая, в Краснодаре относятся с почтением. Придерживают двери, пропускают в лифте, в частном секторе помогают проехать за ворота. ДПС ребят с большой сумкой по пустякам не цепляет. А прохожие понимают, что курьер великолепно знает город, и часто спрашивают дорогу.

Хоть в Краснодаре серьезные заморозки редкость, гололед все же случается. Так что гонять на мотороллере получается не всегда.

– Я посмотрел все уголки Краснодара. Иной раз в общении с местными понимаю, что я знаю город даже лучше них. Некоторые жители говорят: «Краснодар – скучный!» Конечно, если ходить от дома до работы по одному маршруту! Я влюбился в Краснодар по уши. У меня никогда такого не было. Это живой город: трафик, люди, атмосфера. Обожаю Юбилейный район и окрестности стадиона ФК «Краснодар». Красиво, хорошие дороги.

Когда весь день в пути, поневоле становишься свидетелем ситуаций, когда кто-то ждет помощи. На днях Николай заприметил в районе пешеходной «зебры» раненого кота.

– А у меня заказ в сумке. Дилемма! Попытаться помочь животному – я же на мопеде, без пробок домчу в клинику. Но и клиентов подводить нельзя. Мимо шла неравнодушная женщина. Сказала, что сама отвезет кота в ветеринарку. Вообще, хоть и кажется, что курьерство – это просто «забрал, отвез, отдал», но на самом деле – это профессия, куда больше связанная с эмоциями. Я вижу, как люди доверяют доставке важные для них вещи. Трогательно и искренне просят: «Пожалуйста, осторожнее вот эту коробочку». Иной раз продукты привозишь бабушке, которой трудно ходить. И по глазам читаешь, как она тронута.

Каждый день Николай встречает как минимум 40 новых людей: тех, кто отправляет и ждет доставку. Говорит, даже короткий обмен энергией очень важен.

– Моя личная статистика: 80% людей очень доброжелательные, а остальные – просто нейтральные. Хмурых людей в Краснодаре очень мало. Бывает, некогда в магазин за водой заскочить. Изредка, когда невмоготу, прошу стакан воды налить. Все отзываются. Не уверен, что буду курьером еще 10–20 лет. Но в ближайший год намерен плотно выходить на линию. Профессия позволяет получать доход, а это важно. Да, есть нюансы: иногда такое количество общения утомляет. Иногда магазины и клиенты долго выносят заказ, а тебе нужно ехать, время поджимает. Но такие особенности есть в каждой профессии. Плюсов больше.