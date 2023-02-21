Почтальон принес смерть. В Краснодаре курьера подозревают в убийстве и ограблении 95-летней женщины

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре правоохранительные органы задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 95-летней жительницы краевого центра. Пенсионерка проживала одна, но близкие регулярно навещали ее и часто звонили. Вечером 20 февраля обеспокоенные тем, что пожилая родственница перестала отвечать на звонки, приехали к ней в гости. Квартира на улице Славянской была открыта, внутри царил беспорядок, но самое страшное – на шее мертвой бабушки висела удавка.

- Родственники сразу же сообщили об убийстве в правоохранительные органы. В результате грамотно проведенных следственных действий было установлено, что в день гибели пенсионерки к ней приходил только сотрудник службы доставки корреспонденции, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Установить личность почтальона, а также его адрес оперативникам удалось очень быстро. Молодой человек находился дома, когда приехали полицейские.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из городского управления полиции задержали 20-летнего местного жителя по месту его проживания, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время допроса молодой парень сознался. Утром 20 февраля 2023 года он принес бабушке корреспонденцию, и, войдя в квартир, увидел, что в жилище имеются ценности. Убедившись, что, кроме нее, дома никого нет, он задушил пенсионерку, после чего похитил 7 тысяч рублей.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.