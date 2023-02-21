Ураган будет бушевать еще сутки. В Адыгее продлено штормовое предупреждение

В Майкопе ликвидируют последствия урагана. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее, которая сегодня наиболее остальных южных регионов пострадала от урагана, еще на сутки продлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 22 февраля на территории республики будет бушевать сильный шквалистый ветер с порывами до 28 -30 м/с.

Так сейчас по всему Майкопу. Фото: пресс-службы майкопских городских электросетей.

- Организована работа оперативной группы Главного управления по мониторингу складывающейся обстановки. Аварийные и экстренные службы в оперативном порядке занимаются ликвидацией локальных нарушений жизнедеятельности населения, - сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Спасатели просят население быть осторожными. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.

Жители Майкопа говорят, что не припомнят такого стихийного бедствия за последнее время. Ураган ломал стволы деревьев и срывал крыши с зданий. На городских улицах стоят покореженные и разбитые автомобили, на которые падали многолетние платаны и сосны.

На майкопской улице Победы, 26 сорванная ураганным ветром крыша чуть не рухнула на девушку. Видео с камер видеонаблюдения разлетелось по социальным сетям. На кадрах видно, как девушка проходит возле многоэтажки, и через несколько секунд на дорогу рушится кровля.

Крыша едва не убила прохожую. Фото: пресс-служба МЧС России по Адыгее.

- Площадь повреждения составила 30 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Погибших и травмированных нет, - уточнили спасатели.

Несколько микрорайонов остались без электроснабжения из-за обрыва проводов. По словам рабочих, восстановление энергоснабжения усложняется усилением ветра. Он мешает работам на линии. Но специалисты уже приводят в порядок сети.

Горожане остались без света из-за обрывов ЛЭП. Фото: пресс-службы майкопских городских электросетей.

- Второй раз за день вырубили свет на Гончарова. В центре тоже нет, а у нас отопление от электричества, дома маленький ребенок, он замерзает! - майкопчане жалуются, что до сих пор сидят без света.

Диспетчерам майкопской ТЭЦ в течении дня поступило более 100 единичных заявок от потребителей о нарушении энергоснабжения в разных частях города.

Фото: пресс-службы майкопских городских электросетей.

- В настоящее время наши бригады работают на высоте в условиях сильного ветра. Их работа сильно усложнена. Заявки будут выполняться по очереди с учетом правил техники безопасности, - прокомментировали в пресс-службе майкопских городских электросетей.

В администрации Майкопа просят горожан соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома.