Павла Волю гонят из Сomedy Club вслед за Гариком Харламовым

Павел Воля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Харламов после ухода из Comedy Club отлично себя чувствует. Комик решил устроить себе отпуск и отправился в санаторий. Между тем, по сети все больше распространяется информации о том, что близкий друг шоумена Павел Воля может повторить его судьбу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Поклонников популярного юмористического шоу очень огорчило известие, которое было связано с уходом Гарика Харламова с места ведущего Comedy Club. Самого юмориста оно никак не задело.

- Все, отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй ! А я спать, - прокомментировал Гарик свою отставку и назначение на место Андрея Бебуришвили.

Также комик добавил, что отлично провел почти 20 лет на одной сцене вместе с Павлом Волей.

Не успели стихнуть новости об уходе одного метра отечественного юмора, так на их месте начали уже появляться новые. КВНщик Денис Дорохов предложил убрать из Comedy Club супруга Ляйсан Утяшевой. Мужчина заявил, что обладает не меньшим талантом и является таким же примерным семьянином.

- Ну что, Гарик Харламов ушел из Comedy. Он дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур неплохо справляется. Думаю, Пашу Волю тоже нужно как-то заменить. Например, мной! А что, у меня тоже лицо подонка. Конечно, не гламурного, но все же, - заявил Денис Дорохов. В конце концов, Эльвира (жена), я люблю тебя!

Воля не успел отреагировать на столь амбициозное заявление, но Харламов уже оценил дебют своего преемника Бебуришвили.

- Я не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили. Спасибо! Не ругайте Бебура, он хороший, - попросил фанатов Гарик Харламов.