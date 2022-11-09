Кто такой Евгений Наумов: бывший вице-губернатор и новый глава Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Евгений Наумов – новый глава Краснодара. Об этом было объявлено в среду, 9 ноября, на заседании городской думы.

Ранее Наумова поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона согласился с его решением об участии в конкурсе на пост главы краевого центра.

Кто такой Евгений Наумов, новый мэр Краснодара

Евгению Наумову 42 года. Он родился 27 мая 1980-го в Краснодаре. На родине будущий мэр окончил КубГТУ. Он обучался на автомобильно-дорожном факультете.

Затем Евгений Наумов прошел переподготовку по специальности «Муниципальные финансы». Отметим, что глава Краснодара имеет два высших образования. Второе он получил по специальности «Юриспруденция».

Добавим, что Евгений Наумов уже работал в городской администрации. Было это еще 18 лет назад – в 2004-м. Тогда он стал главным специалистом.

Спустя шесть лет перспективный управленец перешел на новую должность. Он занял место заместителя начальника управления по жилищным вопросам мэрии. Еще через три года будущий глава уже возглавил департамент.

В 2015-м Евгений Наумов впервые стал заместителем главы краевой столицы. Но уже спустя год перешел на работу в министерство труда и соцразвития региона. Он получил должность первого заместителя министра.

В 2020-м году будущий мэр вернулся на работу в администрацию города. Уже во второй раз он занял пост заместителя главы, а в сентябре 2021-го даже был исполняющим обязанности мэра.

Но уже в октябре Евгений Наумов перешел на работу в администрацию региона. Он стал заместителем главы Кубани по вопросам строительства, архитектуры и надзора над строительной сферой.