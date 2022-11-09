Аэропорт Сочи прокомментировал многочасовую задержку рейсов в Стамбул и Баку

Всем туристам предоставили прохладительные напитки и горячее питания. Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорту Сочи пассажиры долгое время не могли улетел в Стамбул и Баку. Туристы 8 ноября ожидали свои рейсы на протяжении 8 часов.

По расписанию рейс A4-771 компании «Азимут» должен был вылететь в Турцию в 15:40 часов, однако пассажиры продолжали ждать рейс до полуночи.

- Рейс откладывают каждые полчаса. Мы сидим здесь с часу дня, люди уже просто спят. Нас покормили сосисками и макаронами, представители компании к нам не выходят. Никаких нормальных объяснений нам никто не дает. Люди уже все в отчаянии, - делились своими переживаниями обеспокоенные пассажиры.

Находились в ожидании пассажиры рейса в Баку. В Азербайджан самолет должен был вылетел в 19:45 часов, а табло показывало время посадки в 02:00 часов. Рейс авиакомпании «Азимут» А4-759 также задержали.

Представители международного аэропорта Сочи прокомментировали ситуацию «КП-Кубань».

- За прошедшие сутки по техническим причинам были задержаны два рейса авиакомпании «Азимут», следовавших в Стамбул и Баку, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи. - Пассажиры во время ожидания рейсов находились в предполетной зоне аэропорта. С ними работали представители авиаперевозчика.

Всем туристам предоставили прохладительные напитки и горячее питания. После подготовки воздушных судов, рейсы благополучно вылетели в аэропорты назначения. В Стамбул самолет вылетел из аэропорта Сочи в 00:42 часов, в Баку – 03:36 часов.

В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все рейсы отправляются по расписанию.