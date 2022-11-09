Блогершу, метившую в кресло мэра Краснодара, затравили в соцсетях за "силиконовую политику"

Блогера начали затравливать. Фото: личный архив Алены Забродины

В Краснодаре после ухода Андрея Алексеенко с поста мэра временно исполнять обязанности назначили Максима Слюсарева. Однако имя нового главы города назовут 9 ноября на заседании городской думы Краснодара сразу после выборов. На кресло мэра метила блогер из Москвы Алена Забродина.

Алена родилась в Чите, но проживала долгое время в столице России. 29-летняя девушка прошла собеседование на мэра Краснодара и участвовала во 2-м туре 8 ноября. Но планам блогера стать главой Краснодара в этот раз не суждено сбыться. Конкурсная комиссия определила пять кандидатов на должность главы города - это Ахмед Бесленей, Евгений Наумов, Николай Павелко, Павел Попов и Геннадий Потапов.

Многие жители Краснодара взбунтовались после того, как Алена Забродина озвучила свою предвыборную кампанию с кричащим названием «Силиконовая политика». Девушка дерзко предлагала свои идеи и заявляла, каким должен быть Краснодар. Забродина предлагала ввести штраф за отсутствие дезодоранта, не носить спортивные штаны мужчинам и собиралась выделять деньги из местного бюджета на бесплатные операции по увеличению груди.

На Алену Забродину обрушился шквал негативных комментариев. Блогера начали затравливать и утверждать, что она может работать только в платном туалете и «торговать туалетной бумагой».

Люди возмущались бестактностью и грубостью особы: «Господи, не допусти такое безумие», «А обычные плановые операции она не хочет сделать бесплатными?», «Только блогеров нам и не хватает», «Не вздумайте допустить эту к управлению городом!», «А увеличение мозга она не обещала?»

Некоторые пользователи соцсетей не хотели видеть на посту мэра Краснодара просто женщину. Местные жители протестовали и не могли найти предела своему возмущению: «Совсем уже дошли до дна какого-то», «Только не женщину», «Еще этой не хватало».