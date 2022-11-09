Учителю флейты на Кубани дали 16 лет тюрьмы за растление девочек 7 и 9 лет

Фото учителя украшало стенде выпускников школы искусств

Громкий скандал произошел в школе искусств Горячего Ключа в прошлом году. Тогда сразу несколько учениц пожаловались на домогательства со стороны 35-летнего учителя флейты – он закрывался с воспитанницами 7 и 9 лет в кабинете и трогал за интимные места. Спустя год педофилу вынесли приговор.

- Следствием и судом установлено, что мужчина являлся преподавателем в школе искусств в Горячем Ключе. В сентябре 2021 года мужчина неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух малолетних учениц школы. О произошедшем одна из потерпевших рассказала родителям, а те в свою очередь в полицию, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Педагога признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Преподавателю духовых инструментов детской школы искусств дали 16 лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 10 лет. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что тревогу забил отец одной из девочек. Он позвонил в редакцию «КП» и рассказал об ужасах, которые происходили в кабинетах «храма музыки».

- Я очень аккуратно спрашивал у одной из дочек: «Расскажи, обещаю, не буду тебя ругать, он тебя тоже трогал?». Она сначала не говорила. Потом призналась. Рассказала, что этот же преподаватель поворачивал ее к пианино и трогал, а ей было больно. Другая тоже рассказала о странном поведении педагога, - рассказывал разъяренный отец.

Известно, что учитель-педофил являлся выпускником этой же школы и был на хорошем счету. Его родители также посвятили жизнь музыке и трудятся в этой сфере.

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