Общественники прокомментировали избрание нового мэра Краснодара

Общественники заявили, что новый глава знает проблемные места города и будет уделять им больше внимания

9 ноября состоялись выборы нового главы Краснодара, им стал Евгений Наумов. Общественники рассказали о его хорошем знании города и проблемах.

- Евгений Михайлович простой в общении и знает свое дело — так говорят про него кубанские строители. И для этого есть основания. На стройплощадках Краснодарского края его хорошо знают. В должности вице-губернатора, курируя строительство жилья, объектов здравоохранения, детских садов, школ, спортивных объектов, он неоднократно бывал «в полях» и получал информацию напрямую от представителей отрасли, - сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Общественники и жители краевой столицы регулярно заостряют внимание городской власти на проблемах застройки, ЖКХ, дорог и автомобильных пробок. Груз, который ляжет на нового мэра, нелегкий. Сейчас самое главное - комплексно развивать территории Краснодара.

- В ЗСК уже находится на рассмотрении Концепция развития северо-восточной части города. Это один из самых крупных проектов планировки в России. Он необходим в том числе в силу демографической ситуации в Краснодаре, призван снять нагрузку с центральной части города за счет автономности других его районов. При этом потребуются минимальные затраты из городского бюджета, поскольку предусмотрено максимальное привлечение внебюджетных средств, - отметила Попова.

Ранее сообщалось, что ранее Евгений Наумов занимал должность вице-губернатора Кубани. Но рекомендован на ответственный пост мэра краевой столицы был как раз Вениамином Кондратьевым. Проблемы городского хозяйства хорошо знакомы Евгению Наумову, потому что проработал в краевой администрации он всего год. А до этого исполнял обязанности как раз мэра Краснодара.

Евгению Наумову 42 года. Он родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Имеет два высших образования, занимал различные должности в администрации Краснодара и края.

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