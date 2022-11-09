Жители Тамани обустроили палатку с горячим борщом на дороге для военных

Российских солдат перед Крымским мостом в Тамани встречают борщом и кашей. Фото: Телеграм-канал «ТаманьСВО».

Российские военнослужащие, которые через Крым перебрасывают в новые регионы страны, делают остановку в Тамани перед въездом на Крымский мост: здесь их встречают горячими обедами и чаем волонтеры станицы и всего Таманского района.

От большой военной палатки на стоянке для грузовиков на всю округу разносятся аппетитные запахи. Внутри активисты из Тамани как раз заканчивают варить обед. Им накормят очередной караван грузовиков с мобилизованными и военнослужащими из разных регионов страны, которые через Крым едут защищать новые регионы России.

Уху и плов готовят и в палатке, и на огне. Фото: Телеграм-канал «ТаманьСВО».

– Идея родилась просто: сначала один из жителей Тамани, наш 60-летний военный пенсионер Виталий, поставил небольшую палатку на стоянке грузовиков перед въездом на Крымский мост и варил борщ для ребят, которые едут защищать Россию, – рассказывает координатор группы активистов «ТаманьСВО» домохозяйка и мама троих детей Анастасия Назарова. – Потом он кинул клич о помощи в сельском чате – так появилась наша группа активистов. Мужчины собрали и поставили большую военную палатку, куда могут поместиться сразу 20-30 человек, и оборудовали ее всем необходимым: поставили генератор, подвели воду и установили раковину, привезли газовые плиты и холодильники.

В палатку сразу же навезли продуктов, домашних солений и консервов, овощей, печенья. Пятеро жительниц Тамани, договариваясь через чат, поочередно несут дежурство на кухне: готовят горячие обеды – первое, второе, компот для наших защитников, которые едут в зону специальной военной операции. Попутно «принимают заказы» на все необходимое им и покупают теплые носки и шапки, лекарства, сигареты.

Таманские активисты по очереди дежурят на кухне в палатке. Фото: Телеграм-канал «ТаманьСВО».

– Каждый день девчонки встречают наших солдатиков, которые, бывает, едут по двое-трое суток без горячего, борщом или ухой, кашей с дымком. Чай и кофе, печенье улетают без счета. В день кормим от десяти до пятнадцати машин, – продолжает Анастасия. – Сейчас нам помогают не только жители станицы Тамань и всего района, но и люди из Темрюкского района, Анапы. Поддержал нас глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов, а там и наши казаки включились.

Так выглядит хлебосольная палатка в Тамани. Фото: Телеграм-канал «ТаманьСВО».

Ежедневно в палатке варят 100 и больше литров горячего: борща, ухи, разных супов, на второе готовят кашу с тушенкой, к домашней выпечки наливают компот. С собой в дорогу нашим военным дают бутерброды и вареные яйца, лекарства и теплые вещи. На них скидываются в Телеграм-чате все желающие: лекарства покупают недорого и большими партиями через мобильные приложения, те же сигареты активистам по себестоимости отдает один из магазинов.

Фото на память с защитниками. Фото: Телеграм-канал «ТаманьСВО».

– Каждый день мы кормим горячими обедами и ужинами сотни человек: каждый солдатик тебя обнимает, говорит добрые слова, благодарит, – добавляет активистка. – А как иначе? У меня самой в зоне спецоперации сейчас кум и друг семьи. Наши мужики едут нас защищать и мы им чем можем помогаем.

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Как помочь?

Помочь деньгами, продуктами, лекарствами или вещами участникам спецоперации можно через группу волонтеров «ТаманьСВО» в Телеграм.