На Кубани увеличилась стоимость борщевого набора

В октябре продукты для борща в Краснодаре обходились хозяйке в 119 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект «Индекс борща» опубликовал данные по России за октябрь 2022 года. В Краснодаре стоимость борщевого набора составила 119,73 рубля, что на 1 рубль 25 копеек дороже, чем в сентябре. При этом кубанский борщ заметно дешевле среднего по стране, который обойдется в 148,51 рубль.

Напомним, индекс борща рассчитывается из стоимости борщевого набора для приготовления супа по классическому рецепту на семью из четырех человек без приправ.

В список индекса борща входят всего девять ингредиентов: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (6 граммов), мясо курицы (500 граммов), сметана (100 граммов), хлеб.

Незначительный рост индекса борща в столице Кубани специалисты объясняют просто: сезон уборки картофеля, свеклы и других овощей завершен. Зима не за горами и свою продукцию аграрии реализуют уже по «зимним» ценам.

– Цены минувшей осенью на овощи были заметно ниже, чем год назад, что хорошо для потребителя, – рассказал «КП»-Кубань» председатель Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин. – Благодаря поздней весне и не самому нежаркому лету, овощеводы смогли собрать рекордные урожаи, что сказалось на ценах, которые с завершением сезона уборки традиционно незначительно растут.

Летнее изобилие дешевых овощей на рынке осталось позади. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

При подсчете индекса борща сравниваются цены как в больших сетевых магазинах и продуктовых дискаунтерах, так и на рынках. Но в Краснодаре и на Кубани самыми бюджетными с точки зрения цен местами для продуктового шоппинга являются даже не они, а ярмарки выходного дня.

– Что касается цен, то именно там сельхозпродукция продается по самым приемлемым для покупателя ценам, минуя перекупщиков, которые летом забирают овощи у фермеров прямо с поля, – добавляет Шипулин. – Два года назад губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать отдельные места для сельхозпроизводителей и фермеров на ярмарках выходного дня, где фермеры могут предложить покупателю овощи и фрукты без большой наценки, но с выгодой для себя.

Где на Кубани борщ дешевле всего?

Если взять данные Краснодарстата о стоимости продуктов на 31 октября 2022 года, то средняя стоимость борщевого набора из отборных овощей и мяса на Кубани окажется заметно выше: она составит около 325 рублей.

Согласно данным все того же Краснодарстата, если сравнить цены на продукты из списка индекса борща в килограммах, то в список самых дорогих городов Краснодарского края возглавит вовсе не столица региона, а Сочи и Новороссийск. А вот самые недорогие продукты из борщевого набора можно купить в Туапсе.

Капуста в октябре слегка подорожала. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Если в Краснодаре килограмм курятины стоит 479 рублей, то в Сочи – 490 рублей, а в Новороссийске – 484, а дешевле всего он будет в Туапсе – 477 рублей. Килограмм сметаны в Краснодаре стоит 271 рубль, в Сочи – 306 рублей, в Новороссийске 286 рублей, а в Туапсе – 252 рубля. Килограмм хлеба в Краснодаре обойдется в 83 рубля, в Новороссийске – в 90 рублей, в Сочи – в 101 рубль, тогда как в Туапсе – всего в 72 рубля.

Аналогичная ситуация и с овощами: килограмм картофеля в Краснодаре в среднем стоит 35 рублей, в Новороссийске – 38 рублей, в Сочи – 41 рубль, в Туапсе – 28 рублей. Если за кило капусты и лука в Краснодаре и Новороссийске просят 29-30 рублей, то в Сочи – уже 39 рублей, а вот в Туапсе цена белокочанной заметно ниже: 20-25 рублей за кило. Свеклу и морковь в Краснодаре в среднем продают по 31 и 38 рублю за килограмм, в Новороссийске – по 31 и 37 рублям, в Сочи – по 39 рублей за кило, а вот в Туапсе – всего по 30 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Индекс борща за пять месяцев 2022 года:

Май – 167.79

Июнь –163.59

Июль – 146.89

Август – 131.99

Сентябрь – 118.12

Октябрь – 119,73.