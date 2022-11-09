«Проблемы все те же»: коммунист обозначил ряд задач перед новым мэром Краснодара

Секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

9 ноября стало известно имя нового градоначальника. Главой Краснодара стала Евгений Наумов – его избрали по итогам тайного голосования. Чем займется в первую очередь глава кубанской столицы, станет известно в ближайшие дни. По словам депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александра Сафронова, работы у нового мэра много.

- Одна из болевых точек города – это социалка. На мой взгляд, нужно активно работать с владельцами земельных участков, с застройщиками, чтобы максимально участвовать в различных государственных программах и наращивать темпы строительства социальных объектов, - сказал на радио «Комсомольская правда» Александр Сафронов. – У нас стахановскими темпами строятся многоэтажки. Например, новые комплексы появились в Прикубанском округе, а вот так быстро детсады и школы не возводят. У меня масса обращений от родителей, которые недавно обосновались в Краснодаре, купили квартиру в разрастающемся микрорайоне, где есть соцобъекты, но мест в них нет.

Еще одна проблема, на которую указал Александр Сафронов, - это зарплаты учителей.

- Как правило, на одного педагога приходится 1,7 ставки. Это нагрузка почти вдвое превышает норматив. При этом учителя получают ту же зарплату, что и при 8-часовом рабочем дне, - объясняет Александр Сафронов. - Неделю назад я писал обращение и.о. главы города Максиму Слюсареву с просьбой решить этот вопрос. Ответ, полагаю, получу уже от нового мэра. Надеюсь, что он не оставит это без внимания.

Также политолог считает, что в городе по-прежнему не решена транспортная проблема. По мнению Александра Сафронова, в Краснодаре необходимо развивать общественный транспорт, но при этом не в ущерб горожанам.

- Заняться, есть чем. Город растет, и это здорово. Но не должно происходить ущемление качества жизни людей в Краснодаре. На мой взгляд, именно на всех вышеперечисленных пунктах и стоит делать основной акцент в работе новому мэру, - добавляет Александр Сафронов.

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