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Политика9 ноября 2022 12:45

«Проблемы все те же»: коммунист обозначил ряд задач перед новым мэром Краснодара

Депутат гордумы Краснодара Сафронов рассказал, какие проблемы предстоит решить новому мэру города Наумову
Евгения СОРОКА
Секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

Секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

9 ноября стало известно имя нового градоначальника. Главой Краснодара стала Евгений Наумов – его избрали по итогам тайного голосования. Чем займется в первую очередь глава кубанской столицы, станет известно в ближайшие дни. По словам депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александра Сафронова, работы у нового мэра много.

- Одна из болевых точек города – это социалка. На мой взгляд, нужно активно работать с владельцами земельных участков, с застройщиками, чтобы максимально участвовать в различных государственных программах и наращивать темпы строительства социальных объектов, - сказал на радио «Комсомольская правда» Александр Сафронов. – У нас стахановскими темпами строятся многоэтажки. Например, новые комплексы появились в Прикубанском округе, а вот так быстро детсады и школы не возводят. У меня масса обращений от родителей, которые недавно обосновались в Краснодаре, купили квартиру в разрастающемся микрорайоне, где есть соцобъекты, но мест в них нет.

Еще одна проблема, на которую указал Александр Сафронов, - это зарплаты учителей.

- Как правило, на одного педагога приходится 1,7 ставки. Это нагрузка почти вдвое превышает норматив. При этом учителя получают ту же зарплату, что и при 8-часовом рабочем дне, - объясняет Александр Сафронов. - Неделю назад я писал обращение и.о. главы города Максиму Слюсареву с просьбой решить этот вопрос. Ответ, полагаю, получу уже от нового мэра. Надеюсь, что он не оставит это без внимания.

Также политолог считает, что в городе по-прежнему не решена транспортная проблема. По мнению Александра Сафронова, в Краснодаре необходимо развивать общественный транспорт, но при этом не в ущерб горожанам.

- Заняться, есть чем. Город растет, и это здорово. Но не должно происходить ущемление качества жизни людей в Краснодаре. На мой взгляд, именно на всех вышеперечисленных пунктах и стоит делать основной акцент в работе новому мэру, - добавляет Александр Сафронов.

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