Бывшая депутат Заксобрания Кубани, защищавшая права дольщиков, попалась на подкупе в 41 млн рублей

В доме экс-директора Фонда защиты прав дольщиков провели обыск

В Краснодаре задержали бывшего депутата Заксобрания края, защищавшую права дольщиков. Экс-директора краевого Фонда подозревают в коммерческом подкупе. Якобы один из застройщиков за 41 млн рублей добился ее лояльности при принятии решения о достройке жилого комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Краевой Фонд защиты прав дольщиков содействует достраивать проблемные домав Краснодарском крае. Задержанная 38-летняя Евгения Шумейко занимала должность директора организации. По версии следствия, женщина помогла за крупную сумму обратившемуся к ней застройщику.

- Фигурантка решила получить от учредителя строительной организации денежные средства за оказание ему содействия в привлечении его организации для осуществления работ по завершению строительства одного из проблемных объектов в краевом центре, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Для этого она задействовала своего сожителя. Осенью 2020 года мужчина рассказал учредителю компании, что при передаче 41 миллиона рублей женщина подпишет с организацией договор на достройку ЖК, который внесен в реестр проблемных объектов Краснодара. Тот согласился и уже в декабре передал через сожителя женщины оговоренную сумму.

В августе 2021 года экс-директор от имени Фонда заключила договоры с организацией на достройку многоэтажек.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется краевым УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по краю. В настоящее время подозреваемая задержана следователем, с ней проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в доме Евгении Шумейко провели обыск. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело заведено и на учредителя организации, который передавал деньги. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. А договоры на достройку ЖК уже расторгнуты.