Выжила в страшной аварии, победила рак и завоевала корону «миссис». Самая красивая жена и мама Центральной России живет в Анапе

«Миссис International Россия-2022» Центрального федерального округа Ольга Минакова. Фото: личный архив героини.

Ольга Минакова вместе с мужем Александром много лет мечтали жить у моря и вот четыре месяца назад переехали в Анапу из Воронежа: в свой любимый город Ольга недавно привезла с конкурса элегантности, красоты и успеха «Миссис Россия International Россия-2022» в Ростове-на-Дону сразу два титула – «Миссис International Россия-2022» Центрального федерального округа и «Первая гранд-миссис Россия Universe-2022».

Именно поэтому на конкурсе она представляла Центральный федеральный округ, так как заявка подавалась еще в прошлом году. Жить у моря – давняя мечта супругов Минаковых.

– Много лет назад, когда наша 15-летняя дочка была еще малышкой, мы путешествовали по городам Черноморского побережья: останавливались на несколько дней в каждом, – говорит Ольга Минакова. – Тогда-то мы и влюбились в Анапу, куда все эти годы мечтали переехать навсегда, и вот недавно мечта стала реальностью.

Сап-серфинг - одно из увлечений Ольги, приобретенных в Анапе. Фото: личный архив героини.

Поскольку заявку на конкурс «Миссис International Россия-2022» Ольга подавала год назад, то и на смотре успешных жен и мам в Ростове-на-Дону представляла не Кубань, а Центральный федеральный округ. Конкурс замужних красавиц, который проводится больше десяти лет, собрал на шесть дней одиннадцать участниц из восьми городов четырех федеральных округов: Москвы, Казани, Барнаула, Лениногорска, Воронежа, Северодвинска и Перми.

Ольга - не только красавица, но и успешная мама и любящая жена. Фото: личный архив героини.

– Первый конкурсный вечер стал вечером знакомства: мы рассказывали друг другу о себе, своих семьях и родных городах, увлечениях и занятиях благотворительностью, обменивались подарками. Потом познакомились с казачьим бытом на экскурсии в Старочеркасске, – добавляет Ольга. – А вот самым волнительным и сложным оказался национальный день, когда мы презентовали свои национальные костюмы, рассказывали о них и представили национальные блюда.

Лучшую хозяюшку среди красавиц выбирал шеф-повар, участник телешоу «На ножах» Константин Пойлов. Он оценивал вкус, внешний вид и принадлежность блюда к региону. Ольга угостила шефа пирогом с грибами, свининой с картофелем, томленной в печи, а также подала гостям простоквашу и настойку на травах, приготовленную ее мужем Александром.

Муж Александр помог супруге с кулинарным конкурсом. Фото: личный архив героини.

– Приготовить блюдо мне помог Саша, поскольку дома на кухне колдует больше он, – объясняет Ольга. – Мой муж не только подбил меня принять участие в этом конкурсе и больше меня радовался моей короне, но и был моим тренером всю конкурсную неделю: помогал отрабатывать дефиле, первым слушал сочиненные мной стихи для конкурсных заданий.

Ольга Минакова не стесняется, а гордится своим возрастом: ей 48 лет. Обладательница короны «миссис» увлекается астрологией и Таро, а еще уже больше десяти лет занимается древней китайской гимнастикой цигун и сама является мастером, обучая других. Именно цигун, уверена Ольга, помогла ей победить страшную болезнь и восстановиться после чудовищной аварии, в которой она получила множество переломов и травм.

Ольга Минакова больше десяти лет занимается цигун и учит китайской гимнастике других. Фото: личный архив героини.

– Врачи диагностировали у меня опухоль мозга, которая вызывала проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом: я буквально теряла координацию на ходу. Оперировать меня не решались из-за сложного расположения опухоли, и после всех скитаний по больницам я решила попробовать цигун: тренировалась как всегда на муже, – вспоминает Ольга. – Через два года занятий организм пришел в норму: опухоль полностью исчезла. Более того, я перестала ощущать последствия серьезной аварии, после которой мне сделали одиннадцать операций: сейчас о ней напоминают только шрамы.