Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Бюджет футбольного клуба «Краснодара» сократился на миллиард рублей. Если год назад он составлял 5,5 млрд, то сейчас – 4,5. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Позже информацию косвенно подтвердил коммерческий директор «быков» Арам Фундукян: «Конечно, бюджет стал меньше. Легионеры уехали, их зарплаты – тоже. Соответственно, бюджет стал меньше». Называть цифры менеджер отказался, но дал понять, что они снизились.

Напомним, что прошлой весной «Краснодар» лишился всех легионеров. Сперва уехал тренерский штаб, затем – игроки. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли. Правда, уже летом трое легионеров вернулись на Кубань. Это Джон Кордоба, Кристиан Рамирес и Кайо.

Отметим, что год назад Сергей Галицкий тратил на зарплаты игроков 23,2 млн фунтов стерлингов – более 2,25 миллиарда рублей. Больше 10% у бизнесмена уходило на гонорар Гжегожа Крыховяка. Каждую неделю поляк получал около 5 млн рублей, год – 259. Но этот сезон полузащитник проводит в Саудовской Аравии. Так черно-зеленые сохранили четверть миллиарда рублей.

По данным портала Salarysport, самым дорогим/высокооплачиваемым игроком «Краснодара» стал Кристиан Рамирес. Каждый год его счет пополняется на 134 367 984 рублей, или на 2 583 999 в неделю.

На 11 миллионов меньше получает Алексей Ионов. Его годовой оклад составляет 123,4 млн. Каждую неделю на карточку россиянина капает 2 374 486 рублей.

Замкнул тройку лидеров Эдуард Сперцян. Его годовой чек составляет 119 841 716, недельный – 2 304 648 рублей.

Отметим, что больше миллиона фунтов стерлингов (или 69 837 829 рублей) в «Краснодаре» получают всего восемь футболистов: это четыре иностранца и четыре россиянина, включая Сперцяна (у него двойное гражданство).

Удивительно, но не вошел в топ-10 самых оплачиваемых игроков «Краснодара» Матвей Сафонов. Ежегодно он получает 28 689 380 рублей, еженедельно – 551 718.

Напомним, ранее Сергей Галицкий заявлял, что Матвей Сафонов вошел в пятерку вратарей премьер-лиге по заплате.

- Сафонов шел по этому пути – и теперь четвертый-пятый по зарплатам среди всех вратарей в лиге. Он с Черниковым просто приходил и подписывал новый контракт, никаких вопросов, – говорил бизнесмен в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу»

Правда, не исключено, что портал Salarysport допустил ошибку. По его данным, сменщик вратаря сборной России, Станислав Агкацев, получает 31 231 477 рублей в год и 600 605 – в неделю.