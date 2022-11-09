В Адыгее бывшему замначальнику ГИБДД дали 13 лет тюрьмы за 2,5 млн взяток

В Адыгее бывшего замначальника ГИБДД осудили на 13 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее бывшему замначальнику ГИБДД дали 13 лет тюрьмы за 2,5 миллионов взяток. Приговор по уголовному делу вынес Майкопский городской суд. Мужчину признали виновным в совершении восемнадцати преступлений.

- Бывшей заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Адыгея получал взятки в виде денег за попустительство по службе. Также его признали виновным в совершении семи преступлений за получение взятки в

крупном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

В суде установили, что мужчина с апреля 2018 года по июнь 2021 года курировал территориальные отделы МРЭО ГИБДД. Из указанных подразделений 18 работников каждый месяц переводили на банковские карты посторонних лиц деньги. Они предназначались для попустительства их руководителя по службе. При этом счета, на которые переводились суммы, находились в пользовании злоумышленника.

- В результате преступной деятельности бывший сотрудник полиции незаконно обогатился на 2,5 миллиона рублей. На основании материалов УФСБ России по Республике Адыгея и следственным подразделением республиканского СУ СК России возбуждено Уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

По результатам проверки мужчину уволили из органов внутренних дел. Он совершил проступок, который порочит честь сотрудника ОВД.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Подсудимому назначил 13 лет лишения свободы и штраф в размере 20 миллионов рублей. Также он на 8 лет лишился права занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, мужчина больше не сможет носить специальное звание полковник полиции.

Бывшей замначальник ГИБДД будет отбывать наказания в колонии строгого режима.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.