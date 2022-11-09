В пострадавшем доме в Ейске разберут четыре подъезда. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске разберут четыре подъезда пострадавшего дома. Трагедия произошла вечером 17 октября на улице Коммунистической. Во дворе 9-этажного дома рухнул военный самолет СУ-34 и задел многоэтажку из-за этого большую часть строения охватило пламенем.

Дом начали ремонтировать. В это время выяснилось, что для проведения аварийно-восстановительных работ необходимо разобрать первый подъезд.

- С первого по четвертый подъезды будут полностью разобраны. После этого их, вместе с квартирами восстановят в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку, - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов.

Уточняется, что до 20 ноября жителей будут запускать в квартиры, чтобы те смогли забрать технику и ценные вещи. Для этого необходимо, чтобы было выполнено одно условие – помещение должно быть полностью безопасным для жизни людей. При необходимости, волонтеры и сотрудники МЧС помогут местным с выносом вещей.

- Не у всех жителей пострадавшего дома есть гаражи или места для хранения. Тем, кому это нужно, мы поможем организовать теплые помещения для хранения необходимых вещей. Например, мебели и техники, - подчеркнул глава Ейского района Роман Бублик.

Люди, которые проживали во втором, третьем и четвертом подъездах дома также просили помочь им в подготовке иска по потере имущества к Минобороны. В составлении необходимой документации их решила поддержать администрация района.

Кроме того, все желающие могут продолжать жить в пунктах временного размещения, а тем, кто решит снимать жилье, компенсируют стоимость аренды. Также жильцы получат компенсации на ремонт квартир. Выплаты в среднем составят 15 тысяч рублей за квадратный метр.