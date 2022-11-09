10200 человек в Краснодаре остались без отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре больше 10 тысяч человек остались без отопления из-за аварии. Поломка произошла в Прикубанском округе на улице Константина Образцова. На подземном трубопроводе диаметром 300 миллиметров случилась скрытая утечка теплоносителя.

- В зоне отключения теплоснабжения оказалось 15 жилых домов. На данный момент без отопления остались 10200 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что социально значимых объектов в радиусе отключений нет.

- Аварийные работы проводит бригада АО «Краснодартеплосеть». На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления, - уточнили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент сварочные работы уже завершены. В 21:30 начато наполнение теплосистемы. Приблизительное время полного восстановления работы – 00:00.

Жители домов не писали заявлений и не подавали жалоб из-за случившихся неудобств.

К ликвидации последствий ситуации от РСЧС привлечено 13 человек и 5 единиц техники. В том числе от МЧС России 3 человека личного состава и 1 единица техники.