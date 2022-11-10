Иномарка с людьми упала в реку Белую в Майкопе

В республиканской столице у водоема произошло чрезвычайное происшествие. Фото: https://t.me/typical_01

В Майкопе произошло чрезвычайное происшествие. В реку Белую упал автомобиль с людьми. Машина скатилась со склона прямо в реку. К счастливым обстоятельствам водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться до того, как транспорт пошел ко дну. Они смогли выбраться на берег, помощь медиков им не потребовалась. А вот поднять авто оказалось очень сложно.

На место прибыли экстренные службы и спасатели. Фото: https://t.me/typical_01

- Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в ГИБДД 9 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД Адыгеи. - На данный момент по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все детали и обстоятельства случившегося.

Для спуска на дно реки к транспорту готовятся водолазы. Фото: https://t.me/typical_01

Как удалось узнать «КП» - Кубань», машина упала в реку в ночь с 8 на 9 ноября. На месте работали экстренные службы и спасатели. Они обследовали место ЧП.

Иномарка находится в самом глубоком месте водоема, что усложняет ситуацию. Она опустилась на дно у шлюзов Майкопской ГЭС. Для спуска на дно реки к транспорту готовятся водолазы. Поднять утонувшую машину планируют специальной техникой 10 ноября.

Пострадавшие рассказали, как все происходило.

– Вечером мы с девушкой подъехали к берегу реки, чтобы посмотреть на панораму городского парка. Машину поставил на ручной тормоз, а сами перебрались на заднее сиденье. Спустя время автомобиль юзом покатился вниз к реке, – рассказал владелец автомобиля.

Парень рассказал, что когда машина ушла передней частью под воду, они вылезли через окно. После этого иномарка ушла ко дну.

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