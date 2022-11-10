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Общество10 ноября 2022 5:12

Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман

Белая пелена образовалась из-за резкой смены температуры
Ангелина НАЗАРЧУК
Белые дымчатые полосы окутали весь Краснодар.

Белые дымчатые полосы окутали весь Краснодар.

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Жители Краснодара утром 10 ноября проснулись в густом тумане. Плотная белая пелена опустилась на город еще ночью. На улице тяжело разглядеть даже очертания соседнего дома. Видимость составляет от силы 100-300 метров.

Даже неба не видно сквозь серую мглу дымчатых полос. Кажется, что все вокруг застыло в крепком осеннем сне в ожидании предстоящей зимы. Из-за тумана на улицах стало сыро.

Все вокруг застыло в крепком осеннем сне в ожидании предстоящей зимы.

Все вокруг застыло в крепком осеннем сне в ожидании предстоящей зимы.

Фото: Галина КОПЫЛОВА

К слову, синоптики связывают появление тумана с резкими перепадами температуры. Ночью в Краснодаре на улице -1 градус, а в обед столбики термометров поднимаются до +12-16 градусов.

В ГИБДД водителям напомнили о том, что во время тумана надо включить фары, снизить скорость, соблюдать дистанцию, держаться правой стороны и меньше маневрировать на дороге.

Видимость составляет от силы 100-300 метров.

Видимость составляет от силы 100-300 метров.

Фото: Галина КОПЫЛОВА

- На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ