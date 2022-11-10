Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман

Белые дымчатые полосы окутали весь Краснодар. Фото: Галина КОПЫЛОВА

Жители Краснодара утром 10 ноября проснулись в густом тумане. Плотная белая пелена опустилась на город еще ночью. На улице тяжело разглядеть даже очертания соседнего дома. Видимость составляет от силы 100-300 метров.

Даже неба не видно сквозь серую мглу дымчатых полос. Кажется, что все вокруг застыло в крепком осеннем сне в ожидании предстоящей зимы. Из-за тумана на улицах стало сыро.

Все вокруг застыло в крепком осеннем сне в ожидании предстоящей зимы. Фото: Галина КОПЫЛОВА

К слову, синоптики связывают появление тумана с резкими перепадами температуры. Ночью в Краснодаре на улице -1 градус, а в обед столбики термометров поднимаются до +12-16 градусов.

В ГИБДД водителям напомнили о том, что во время тумана надо включить фары, снизить скорость, соблюдать дистанцию, держаться правой стороны и меньше маневрировать на дороге.

Видимость составляет от силы 100-300 метров. Фото: Галина КОПЫЛОВА

- На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.