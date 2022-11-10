Леопарды из Сочи подготавливаются к зимнему сезону в Северной Осетии

За все время леопарды ни разу не встретились. Фото: https://t.me/bars_ossetia

Три передниазиатских леопарда, выпущенных в дикую природу этим летом, родились и выросли в Сочи, в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Ученые постоянно следят за леопардами в Турмонском лесном массиве в Северной Осетии. Все животные - Хоста, Лаура и Лео - здоровы и ведут активный образ жизни. Леопарды уже начали готовиться к зимнему сезону.

Все хищники уже полностью освоили пространство Турмонского лесного массива. По словам специалистов, леопарды на постоянно основе охотятся и не голодают.

- У животных происходит смена меха с летнего на новый пушистый зимний, идет интенсивный набор массы тела, наращивание жировой прослойки, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе центра восстановления леопарда на Кавказе. - Именно благодаря успешному нажировочному периоду хищники благополучно выживают в холодные зимы, их организм не требует увеличения частоты охот зимой.

Кстати, Лаура уже освоила территорию площадью 262 квадратных метров, Хоста - 1293, а Лео - 326. Ученые заметили, что Лауре любит больше охотиться в ущельях, обрывах, труднодоступных местах. А Хоста не особо предпочитает все усложнять и добывает себе пищу на территории с простым рельефов. Лео наиболее экономен в расходовании своих сил, не злоупотребляет походами в горы, предпочитает поляны, перелески и опушки.

За все время леопарды ни разу не встретились. Хотя они находятся в одной местности. Хищники постоянно исследуют места охоты друг друга. К слову, Лауре больше нравится добывать пищу во время вечерних сумерек, а Лео ночью или же во время утренних сумерек. А Хоста можно охотиться и утром, и вечером.

- Никто из них за время наших наблюдений не охотился в дневное время, - отметили специалисты.