Жительнице Краснодара, воспитывающей 26 детей, присвоят звание «Мать-героиня»

Алла Викторовна Медведева вместе с супругом воспитывает 26 детей

Депутаты Краснодара выступили с предложением присвоить звание «Мать-героиня» жительнице Краснодара Алле Медведевой. Она воспитывает 26 детей, 10 из которых родные, а 16 - приемные. Среди них есть и инвалиды. Все Медведевы-младшие достигли хороших результатов в учебе и творчестве.

- Звание «Мать-героиня» присваивают матерям, которые родили и воспитали 10 и более детей. По мнению депутатов, Алла Медведева достойна этого высокого звания, — сказала председатель Совета Вера Галушко.

Алла Медведева

Семья Медведевых является примером среди родителей, они неоднократно отмечались грамотами и благодарностями мэрии города за добросовестное воспитание детей и вклад в укрепление семейных традиций в Краснодарском крае.

В 2018 году Алла Медведева стала победителем городского этапа и лауреатом краевого конкурса замещающих семей Кубани. В 2019 отмечена благодарственным письмом главы города в День семьи, любви и верности. В 2020 — награждена памятной медалью «Родительская слава». Кроме этого, она в 2011 году победила на Всероссийском национальном конкурсе «Женщина России». А в 2013 году получила премию фонда «Поколение» — «Родительский рекорд», имеет орден милосердия «Золотая ладошка».

Все дети очень творческие и умные

Документы на присвоение почетного звания депутаты Краснодара передадут для рассмотрения на региональном уровне. После чего пройдет торжественное вручение.

Напомним, звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 по 1991 годы. После распада Советского Союза такая традиция не сохранилось. Но в августе этого года Указом президента России Владимира Путина возрождена.