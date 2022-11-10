Двум медикам на Кубани дали по 7 лет тюрьмы за лже-прививку от COVID-19

Медики брали по две тысячи рублей с одного пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани осудили двух медиков после фиктивной вакцинации от COVID-19. Женщинам назначили по семь лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденные медики работали в ЦРБ Темрюкского района. Инесса Майшева занимала должность терапевта, а Людмила Нестеренко – медсестры. В августе 2022 года женщины скооперировались и решили помочь пациентам не за бесплатно фиктивно привиться от коронавируса.

С каждого якобы прошедшего вакцинацию от COVID-19 сотрудницы брали по две тысячи рублей. За деньги, как и обговаривалось, препарат Гам-КОВИД-Вак они не вводили.

- Женщины получили данные, а также денежные средства для проведения фиктивных прививок, после чего внесли необходимые сведения в федеральную программу Федеральный регистр вакцинированных о сделанном первом этапе прививки от COVID-19 и уничтожили 3 ампулы - 6 доз, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Всего получить сертификаты после фиктивной вакцинации от COVID-19 медики помогли шести пациентам. В суде они полностью признали вину и отказались от дачи показаний.

За заработок на фиктивной вакцинации терапевт и медсестра получили по семь лет лишения свободы условно. Теперь им также запрещено три года занимать должности специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения.

- Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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