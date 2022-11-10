Высокотехнологичное животноводство

Правильно организованный процесс желает животноводство эффективным. Фото: компания ООО «Альтер-Технологии»

В линейку продукции ООО «Альтер-Технологии» входят современные системы содержания животных, такие как микроклимат, стойловое оборудование и автоматизированные скрепера для уборки навоза.

Развитие технологий меняет даже самые обыденные процессы. То, что еще вчера казалось за пределами реальности, стало привычной действительностью. Задача человека — успевать за этим развитием и быть на волне прогресса. Инновационные процессы играют важную роль во всех сферах нашей жизни, и их главная функция — делать его качественнее, быстрее, эффективнее. Не стало исключением и применение инновационных технологий в животноводстве. В современных условиях обеспечение пищевой безопасности является приоритетом нашей страны.

Коммерческий директор ООО «Альтер-Технологии» Андрей Праченко и генеральный директор Елена Акимова

Современный молочный комплекс — это высокотехнологичное производство, включающее в себя вентилирование помещения, уборку навоза, поение и содержание животных.

В течение многих лет в нашу страну ввозилось животноводческое оборудование из-за рубежа. Ведущие инженеры технического отдела ООО «Альтер-Технологии» разработали собственную производственную линейку и вот уже несколько лет фирма производит импортозамещающую продукцию, которая превосходит по качеству зарубежные аналоги.

Компания принимает участие в ведущих сельскохозяйственных выставках страны, таких как AGROS ( г. Москва) 2020,2021,2022, АГРО ВОЛГА (г. Казань).

В составе делегации Краснодарского края в 2022г. были представлены на стенде Краснодарского края на Международной выставке сельского хозяйства в «AgriTek/Farm Tek Astana»

В 2021 году конкурсная комиссия Международной выставки для животноводства и полевого кормопроизводства AGROS вручила компании диплом «Лучший продукт» Автоматизированные скреперные системы. Навозоудаление.

В 2022 году ООО «Альтер-Технологии» участвовала в краевом конкурсе в области качества «Сделано на Кубани» и получила Диплом лауреата в номинации «Товары производственно-технического назначения».

- Мы открыли нашу фирму в 2010 году, и в этом году нам исполнилось 12 лет. Начинали мы с импортирования оборудования. В числе наших поставщиков были ведущие компании Франции, Англии, Германии и др. Имея такой опыт, задумались о собственном производстве и теперь поставляем на рынок автоматизированные системы для удаления навоза, хэдлоки (кормовые решетки для скота), светопрозрачные скручивающиеся шторы с ручным и электроприводом и подъёмные окна из поликарбоната, латексные матрасы для лежки. Мы провели большую работу и теперь, практически все комплектующие производим сами, - говорит генеральный директор компании Елена Акимова.

Для обеспечения высокой продуктивности животных необходимо учитывать несколько важных факторов.

Чертеж современной скреперной системы навозоудаления

- Воздух-Еда-Вода- Свет- Комфортное место отдыха. Для того чтобы гарантировать необходимое количество чистого воздуха и света в коровнике, мы производим светопрозрачные скручивающиеся шторы и подъемные окна из поликарбоната. Для получения свободного доступа к корму и проведения всех ветеринарных манипуляций мы изготавливаем и поставляем хэдлоки (кормовые решетки). Чистую воду обеспечивают наши поилки-термосы с подогревом в зимнее время. Латексные матрасы в стойлах предоставляют коровам комфортный отдых и предотвращают травмы суставов, - поясняет соучредитель компании, коммерческий директор Андрей Праченко.

Производственно-инжиниринговая компания ООО «Альтер-Технологии» предлагает квалифицированный подход к решению вопросов содержания, поения, кормления, микроклимата для вновь строящихся и реконструируемых объектов животноводства от этапов проектирования, до полного сопровождения строительства «под ключ».

Хедлоки позволяют зафиксировать голову животного для проведения работы ветеринара. Фото: компания ООО «Альтер-Технологии»

Самое главное, такое производство защищено от человеческого фактора и требует минимум рабочих рук. Оно полностью автоматизировано. Это экономит деньги сельхозтоваропроизводителя, делая процесс производства молока более рентабельным.

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