Таможенники забрали круизную яхту за 2,5 млн евро у горе-мажора из Геленджика

Фото: t.me/customs_rf

Житель Геленджика нанял для перевозки груза морское судно стоимостью 2,5 млн евро у гражданина Греции. Он убедил иностранца, что покатается с семей у российских берегов и вернет обратно. Но позже стал сдавать его в аренду местным туристам, чтобы заработать. Но не тут-то было - махинацию пресекли таможенники.

Фото: t.me/customs_rf

- 45-летний мужчина зафрахтовал яхту и задекларировал ее по процедуре временного ввоза, то есть с освобождением от уплаты таможенных платежей. По документам яхту должны были использовать для семейного отдыха. Но вместо этого житель Геленджика стал сдавать судно в аренду, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Фото: t.me/customs_rf

К слову, чтобы, видимо, окупить арендованную яхту горе-бизнесмен не стал мелочиться. Он предлагал морские прогулки и рыбалку в акватории Черного моря за 100 тысяч рублей за час.

После этого таможенники провели проверку и выявили неуплату платежей на 91 млн рублей. Круизная яхта изъята за нарушение условий ввоза.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мажору грозит 12 лет тюрьмы.