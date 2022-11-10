Из Новороссийска в Турцию пойдет автомобильный паром на 100 фур

Из Новороссийска в Турцию запустят грузовой паром. Фото: сайт Новороссийского морского торгового порта.

В порту Новороссийска в ноябре откроется паромная переправа для грузовиков в Турцию: ожидается, что она заработает уже в конце ноября и сможет за один рейс переправлять на другой берег Черного моря до 100 фур.

По данным международной биржи грузоперевозок, из-за действующих в отношении России санкций с начала 2022 года спрос на количество заявок на доставку грузов в Турцию и обратно выросло почти на 150 процентов. Что привело к пробкам на границе с Грузией и подорожанию контейнерных перевозок по морю.

Поэтому из Новороссийска в Турцию запустят паром для перевозки грузовиков с двумя и более прицепами и каютами для водителей. Ожидается, что сначала он будет ходить из порта Новороссийска, где недавно открылась новая погрузочная платформа для обслуживания паромов из Турции, раз в неделю, а затем начнет выполнять два рейса еженедельно.

Морское грузовое сообщение позволит быстрее доставлять в Россию те же фрукты. Фото: сайт Новороссийского морского торгового порта.

– Сейчас завершается согласование технологической схемы оформления транспортных средств и грузов, которые будут прибывать в порт Новороссийск из порта Самсун на судах типа Ro-Pax, – рассказали «КП»-Кубань» в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. – После завершения процедур согласования, ориентировочно после 14 ноября 2022 года, оператор паромной линии сообщит о графике движения паромов и стоимости перевозки.

Планируется, что принимать автомобильные грузовые паромы будет терминал в юго-восточной части порта Новороссийск. Перевозчики отмечают, что морское сообщение позволит гораздо быстрее, чем наземным путем, доставлять в Краснодарский край и другие регионы России овощи, фрукты и другие продукты, а также текстиль и иные экспортные товары, перевозимые через территорию Турции.

Паром сможет брать на борт до 100 фур. Фото: сайт Новороссийского морского торгового порта.

БУДЬ В КУРСЕ

Через порты Кавказ и Темрюк

Паромное сообщение между Россией и турецким Самсуном осуществляется еще через два порта на территории Краснодарского края: Кавказ и Темрюк. Туда ходят небольшие паромы как с каютами для водителей, так и без, перевозящие полуприцепы и тягачи. Паромное сообщение между турецким Карасу и портом Кавказ сейчас приостановлено.