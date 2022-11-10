Жители Кубани за месяц собрали 44,9 млн рублей для участников СВО

Фото: t.me/svokuban

Жители Краснодарского края ежедневно перечисляют деньги в поддержку мобилизованных, которые проходят обучение или участвуют в спецоперации на Украине. За месяц кубанцы собрали 44,9 млн рублей.

- Деньги поступают на специальный счет для поддержки мобилизованных жителей Краснодарского края в рамках акции «Своих не бросаем». Пожертвовать различную сумму может каждый, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спецсчет для пожертвований открыли при поддержке Кубанского казачьего войска. Акция направлена на поддержку мобилизованных и добровольцев, их семей, а также раненых и родственников погибших. На перечисленные деньги закупают самые необходимые в настоящий момент вещи и доставляют их напрямую солдатам без задержек на складах или перевалочных пунктах.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка.

Фото: t.me/svokuban

...или распечатать квитанцию по ссылке.

КОНКРЕТНО

С начала спецоперации из Краснодарского края было отправлено свыше 470 тонн продуктов и вещей первой необходимости.

За месяц жители Кубани собрали 44,9 млн рублей

Направили на закупку – свыше 14,4 млн рублей

Приобретено:

2380 пар утепленных сапог,

2367 флисовых балаклав

2701 термоизоляционный коврик

2267 спальных мешков

100 раций

10 переносных радиостанций

В планах в ближайшее время поставить шанцевый инструмент, а также снаряжение и экипировку.