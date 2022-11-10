Главные задачи определили эксперты для нового градоначальника. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

В Краснодаре депутаты гордумы выбрали нового мэра. Им стал Евгений Наумов. До этого момента он занимал должность вице-губернатора Кубани. Но рекомендован на ответственный пост мэра краевой столицы был как раз главой региона Вениамином Кондратьевым.

Проблемы городского хозяйства хорошо знакомы Евгению Наумову, потому что проработал в краевой администрации он всего год. А до этого исполнял обязанности как раз мэра Краснодара. После ухода в Госдуму Евгения Первышова именно он встал во главе городской администрации. Но ненадолго.

В ноябре прошлого года произошла рокировка во властных кабинетах: Евгений Наумов был назначен на должность вице-губернатора, а занимавший до него эту должность Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара. Но потом Алексеенко ушел на повышение - он возглавил кабинет министров Харьковской области, сейчас активно помогает в зоне СВО.

Евгению Наумову хорошо известно о проблемах краевого центра. Это:

- нехватка мест в школах и детсадах,

- очереди в поликлиниках,

- городские пробки и коммунальное хозяйство.

Но эксперты советуют не бросаться с порога решать эти задачи, а начать с аудита того, что было сделано или запланировано до него.

Политологи назвали пять проблем Краснодара, которые придется решать новому мэру.

Первая - аудит.

- Первым делом необходимо провести полный аудит проектов, финансов, проблем предыдущей команды, - говорит руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. - Такой подход обеспечит последовательность действий. Без анализа деятельности прошлого кабинета начинать новые проекты не имеет смысла.

Вторая - общественный транспорт.

- Пробки в городе – огромные, поэтому стоит взяться за общественный транспорт более ответственно, - говорит политолог Юрий Янкин. - Ведь нагрузка на Краснодар возросла.

Третья - ливневки и коммунальные сети.

Все сходятся на том, что необходимо привести в порядок и Музыкальный микрорайон, хотя бы точечно.

Четвертая - места в школах и детсадах.

- Еще, одна из болевых точек города - это социалка, - уверен депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов. - На мой взгляд, нужно активно работать с владельцами земельных участков, с застройщиками, чтобы максимально участвовать в различных государственных программах и наращивать темпы строительства социальных объектов. У нас стахановскими темпами строятся многоэтажки. Например, новые комплексы появились в Прикубанском округе, а вот так быстро детсады и школы не возводят. У меня масса обращений от родителей, которые недавно обосновались в Краснодаре, купили квартиру в разрастающемся микрорайоне, где есть соцобъекты, но мест в них нет.

Еще одна проблема - это зарплаты учителей.

Как правило, по мнению депутата-коммуниста, на одного педагога приходится 1,7 ставки. Это нагрузка почти вдвое превышает норматив. При этом учителя получают ту же зарплату, что и при восьмичасовом рабочем дне.

ДОСЬЕ «КП»

Евгению Наумову 42 года. Он родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ. Второе высшее образование - «Юриспруденция». Евгений Наумов уже работал в городской администрации. Было это еще 18 лет назад - в 2004 году. Тогда он стал главным специалистом. А спустя шесть лет занял место замначальника управления мэрии по жилищным вопросам. Еще через три года возглавил департамент. В 2015-м Евгений Наумов впервые стал заместителем главы краевой столицы. Но уже спустя год перешел на работу в министерство труда и соцразвития региона. Он получил должность первого заместителя министра. В 2020 году вернулся на работу в администрацию города. Уже во второй раз он занял пост заместителя главы, а в сентябре 2021-го даже был исполняющим обязанности мэра. Но уже в октябре Евгений Наумов перешел на работу в администрацию региона. Он стал заместителем главы Кубани по вопросам строительства, архитектуры и надзора над строительной сферой.