«Анапа встанет на колени, когда жильцы квартир ЖК выедут на дороги». На курорте бьют тревогу из-за стройки десяти 20-этажек у моря

На месте винзавода "Лазурный" возводят бетонные джунгли. Фото: Телеграм-канал "АнапаАэро"

Любимый россиянами детский курорт превращают в спальный район федерального масштаба. Каждый житель страны мечтает иметь хотя бы скромные, но свои квадратные метры у моря. Спрос на жилье в Анапе традиционно велик. И чтобы удовлетворить всех желающих, под застройку отправляется все, что еще недавно было спасительным оазисом от суеты мегаполисов.

Фото: Телеграм-канал "АнапаАэро"

- Вот здесь прямо на наших глазах возводится сразу десять 20-ти этажных домов. Это новый фактически микрорайон на въезде в Анапу. Он запланирован, как «бетонное гетто», без достаточного количества детских площадок, озеленения и прочих условий комфортного проживания. Если он будет построен по существующему проекту, это значительно ухудшит качество жизни людей в этом районе и транспортную доступность города, - показывает "КП"-Кубань" пока еще пустырь, но уже с наметками грандиозного жилого массива координатор общественного объединения «Анапа гражданская» Олег Янцен.

Спор за эту землю на Анапском шоссе, 1 (бывший винзавод "Лазурный") с застройщиком, компанией «Гамма», у мэрии идет с 2020 года. Власти города против ввода в эксплуатацию очередного жилищного комплекса, который ляжет тяжелым грузом на имеющуюся социальную инфраструктуру. И с требованием запретить масштабную жилищную стройку власти курорта дошли уже до Верховного суда.

- Вокруг домов на 1839 квартир не предусмотрено никаких социальных объектов. Они портят облик курорта, - говорят в мэрии Анапы.

Но дело даже не в облике.

- Понимаете, дома находятся в таком месте, что, если все эти две тысячи человек разом выедут на дороги утром, Анапа просто встанет на колени, - эмоционально говорит Олег Янцен.

В генплане, который прямо сейчас разрабатывается на курорте, на месте бывшего винзавода необходимо построить многофункциональную общественно-деловую зону, а не плотный ЖК.

У горожан осталась надежда на Верховный суд. Фото: Телеграм-канал "АнапаАэро"

Департамент архитектуры Краснодарского края выявил в проекте строительства ЖК около 10 нарушений градостроительных норм. В проекте, действительно, не предусмотрено строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов. Площадь спроектированных спортивных площадок в четыре раза меньше нормы, мало территории для хозяйственных целей, не соблюдается минимальное расстояние от площадок до окон.

- Фактически земельный участок расположен на оживленной транспортной магистрали на въезде в город. В условиях уже сложившийся застройки здесь образуются заторы – строительство нового комплекса вызовет транспортный коллапс, особенно в курортный сезон, - сделали вывод специалисты департамента.

Чтобы его предотвратить власти Анапы прошли уже несколько инстанций. Но и Анапский районный, и Краснодарский краевой суды признали действия мэрии по отмене разрешения на строительство незаконными. Обе инстанции встали на сторону застройщика Гарника Баласаняна.

Ведь строить масштабные объекты запланировали в 2019 году, предыдущее руководство города выдало разрешение на строительство. Их отозвали позже.

- Это очередные "человейники". И они противоречат статусу города - как курорта, - тем паче возмущается общественность.

К слову, в новую стройку вложены уже многие миллионы рублей, и настойчивость в суде застройщика не удивляет.

- Тут очень тонкий вопрос. Там и часть квартир продана на этапе строительства, и деньги, наверное не меньше 100 млн рублей, застройщиком потрачено. Нужен какой-то консенсус, - говорит Олег Янцен.

Однако окончательное решение будет за судебной инстанцией. В Верховном суде уже истребовали всю предысторию судебных тяжб. Есть надежда, что подход к жалобе анапчан не будет формальным.