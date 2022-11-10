В Новороссийске парикмахеры делают раненым бойцам из зоны СВО модные стрижки

Зоя Сендецкая за работой в госпитале. Фото предоставлено героиней.

Парикмахеры из Новороссийска Зоя Сендецкая и Елена Виноградова еженедельно ездят в военный госпиталь, чтобы бесплатно сделать модные стрижки нашим бойцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции.

Раз в неделю Зоя или Елена приезжают в госпиталь, чтобы сделать военным, контрактникам, добровольцам и мобилизованным, проходящим лечение в госпитале, модные стрижки. Кто-то просит выстричь ирокез или виски, кто-то останавливает свой выбор на «канадке», модных флэте или фейде, другие выбирают обычный полубоксе.

Зоя говорит, что во время работы в госпитале становится немного психологом. Фото предоставлено героиней.

– Я сама – из семьи военных, мой муж тоже военный, как и сын с зятем. Поэтому когда началась специальная военная операция, я напекла пирогов и приехала с ними в госпиталь, чтобы предложить свою помощь, мне тогда сказали: подождите пока, – вспоминает Зоя Сендецкая. – А недавно стригла клиентку и пока она сидела в кресле, рассказывала мне про группу помощи пациентам военного госпиталя «ГумПомГоспиталь» в Телеграме и я загорелась: ой, тоже хочу!

Зоя связалась с координатором активистов Екатериной Казаковой, о которой писала «КП»-Кубань», и теперь раз в неделю она попеременно с Еленой Виноградовой приезжает в госпиталь, чтобы бесплатно сделать нашим защитникам модные стрижки.

Раз в неделю волонтеры-парикмахеры приезжают к бойцам, чтобы постричь их. Фото предоставлено героиней.

– Вчера стригла наших солдатиков пять часов подряд: они выстроили за дверями в живую очередь, рассказывали о себе, шутили, смеялись, пока я работала. Никто не напуган и все говорят, что планируют вернуться в зону спецоперации, чтобы опять защищать нашу Родину, – продолжает Зоя. – Запомнился один паренек с ранением головы: он попросил сделать такую стрижку, чтобы, когда жена приедет его навестить, рана не бросалась в глаза.

В помощь парикмахерам Зое и Елене активисты-волонтеры из группы помощи госпиталю сбросились кто сколько смог и купили машинку для стрижки. Когда Зоя Сендецкая стрижет наших бойцов, то, как сама говорит, «становится немного психологом». Она расспрашивает ребят, многие из которых за долгие месяцы в зоне спецоперации забыли, что такое стрижка, о любимых и семье, интересуется их увлечениями и планами.

В помощь стилистам-волонтерам активисты купили машинку для стрижки. Фото предоставлено героиней.

– Мне так приятно, что и другие мои клиенты-новороссийцы тоже включились в помощь участникам спецоперации, – продолжает Зоя. – Ребята из техникума пищевой промышленности напекли четыре или пять противней выпечки: сдоба, торты, печенье, пироги и пряники – ими меня вчера после пяти часов работы в госпитале вместе с чаем угощали нашим защитники.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

Помочь бойцам в окружном военном госпитале в Новороссийске можно через Телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».