Нефтяное пятно обнаружили в море у порта Сочи

Виновных устанавливают. Фото: https://t.me/love_sochi

В Сочи местные жители заметили рядом с портом нефтяное пятно. Очевидцы сразу же опубликовали видео с места утечки топлива. Администрация выехала на место разлива. На данный момент, ситуация находится под контролем городского оперштаба. Марина временно закрыта.

- На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского Управления Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Объем утечки был небольшой. По предварительным данным, топливо разлилось ночью. Утром 10 ноября специалисты установили площадь загрязнения в 200 квадратных метров. Ситуация осложнилась ночным ливнем и утренним ветром.

Специалисты приступили к локализации нефтяного пятна. Идет сбор остатков, в работе задействованы все структуры морского порта.

- Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Взяты пробы воды. Для локализации пятна установили боновые заграждения. До конца дня последствия будут устранены, - заявили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается. После очистки будут взяты дополнительные пробы воды внутри акватории и на ближайших пляжах.

Для контроля и обеспечения пожарной безопасности на месте работают силы и средства МЧС России в составе 4 человек личного состава и 1 единицы техники.

По поручению мэра Сочи был усилен мониторинг за прилегающими к порту пляжами Центрального района. Опасности для туристов внутри акватории и на ближайших пляжах нет.

По результатам проверки будет возбуждено административное делопроизводство, виновных устанавливают.

UPD

Силами морского порта проведена обработка сорбентом и сбор нефтепродуктов, работы завершены в полном объеме. В настоящее время нефтяного пятна на водной поверхности в районе морского порта Сочи нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.