Зимние каникулы в Краснодарском крае в 2022 году: когда начнутся, сколько продлятся Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние каникулы не за горами. Они начнутся уже через полтора месяца. Вторая четверть – самая короткая в учебном году.

Поэтому жителей региона волнует, когда начнутся зимние каникулы в Краснодарском крае. Уже известно, что отдыхать учащиеся будут девять дней.

Начнутся зимние каникулы на Кубани 31 декабря 2022 года, закончатся – 8 января 2023-го. Это данные с сайта Министерства просвещения.

Добавим, что продлятся зимние каникулы в Краснодарском крае 9 дней. Это базовые сроки. Но они могут меняться.

Как отметили в департаменте образования Краснодара, каждая школа праве составлять собственный график каникул. То есть учебные заведения вправе не брать за ориентир федеральный календарь. Поэтому расписание школьных каникул в школах Кубани могут отличаться.