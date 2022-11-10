Отметки резко упадут на 10 градусов. Синоптики огорошили прогнозом погоды в Краснодарском крае

Жителям Кубани советуют утепляться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волна тепла, которая катится по европейской части страны, обеспечивает жителей большинства городов аномально теплой погодой. Температуры, которые фиксируют сейчас, характерны больше для середины октября. Даже в Краснодаре, согласно данным метеорологов, нынешние значения на три градуса выше климатической нормы. Но такая обстановка в атмосфере будет сохраняться до конца недели.

С 14-15 ноября погода над Краснодарским краем резко изменится.

- Произойдет арктическое вторжение в тыловой части глубого циклона. В связи с этим темпаратура резко понизится на семь, а местами и на 10 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - По сути температурные значения вернутся в рамки нормы для этого времени года.

При этом, по словам метеоролога, ожидается снег, только теперь засыпать он будет не только горные и предгорные районы.

- Осадки прогнозируем в твердой фазе. В некоторых районах пройдет мокрый снег, а где-то будут засыпать хлопья, - добавляет синоптик.

Зимнюю сказку стоит ждать жителям северных районов региона, а также в центральной части Кубани. На побережье Черного моря снегу не позволят идти высокие температуры - там будет +12-14 градусов, потому начнут лить дожди. Как долго продлится промозглая погода, неизвестно, но синоптики советуют утеплиться.

Напомним, что сейчас в Краснодарском крае наступил сезон туманов. Зона видимости на дорогах по утрам не превышает 100-150 метров. Потому водителей просят быть внимательными во время поездок на трассах.