Фото: пресс-служба ФК Сочи

Еще два года назад «Сочи» был середняком премьер-лиги. Он бился за выживание, пока команду не принял Владимир Федотов. За два года «барсы» прошли путь от аутсайдера до вице-чемпиона России.

В прошлом сезоне южане впервые в истории взяли медали РПЛ. В последнем туре они разгромили «Динамо» и отняли у москвичей «серебро». «Золото» ушло «Зениту».

Так на «Сочи» обратили внимание топ-клубы. Владимир Федотов уехал на повышение ЦСКА. Вместе с ним укатили и почти все лидеры «барсов».

Новым тренером команды стал Александр Точилин. Но его назначили формально из-за того, что Вадим Гаранин не имел соответствующей лицензии. Его «барсы» выписали из красноярского «Енисея».

Однако удержать планку «Сочи» не сумел и стал середняком. После 16 туров премьер-лиги «барсы» осели на экваторе таблице – на девятой строчке. Они на 20 очков отстали от лидирующего «Зенита», на 11 – от «Спартака» и на 7 – от ЦСКА.

Уход лидеров разгрузил зарплатную ведомость «Сочи». Но не полностью. Например, остался самый дорогой игрок «барсов» – Кристиан Нобоа. Ежегодно он получает 147 108 686 миллионов рублей, или 12 259 057 в месяц, или 3 064 764 в месяц.

Вторым самым высокооплачиваемым игроком «Сочи» стал Артур Юсупов. Каждый год его карточка пополняется на 110 331 514 рублей, каждый месяц – на 9 194 292, каждую неделю – на 2 298 573.

Замкнул тройку самых дорогих игроков южан Ибрагим Цалагов. Его годовой оклад составляет 88 265 211 рублей, месячный – 7 355 434, недельный – 1 838 858.

Добавим, что больше миллионов долларов в год (или 60 849 500 рублей) получают сразу девять игроков «Сочи». Помимо тройки, упомянутой выше, это Сергей Терехов (80 909 777 рублей), Сослан Джанаев (80 909 777), Викторьен Ангбан (77 232 060), Лука Джорджевич (69 876 625), Денис Адамов (66 198 908) и Иван Миладинович (62 521 191).

Стоит добавить, что Денис Адамов является воспитанником ФК «Краснодар». В родном клубе он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову, который, по данным портала Salarysport, получает в два раза меньше, чем его визави.