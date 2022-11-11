Как подработать в Краснодаре. Варианты для студентов и не только

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Многие жители Краснодара ищут работу. Кому-то нужна постоянная, а кто-то хочет получить дополнительный доход в свободное от учебы или основной деятельности время. Некоторые предпочитают подрабатывать в праздничные дни или какие-то «особые» даты, когда сразу можно сорвать куш побольше. На носу «Черная пятница», а затем Новый год. Рассказываем о вариантах, куда можно устроиться, чтобы подзаработать в праздничные или обычные дни.

Самый простой способ найти подработку (без опыта в той или иной сфере) - посмотреть вакансии на популярных сайтах объявлений. В большинстве случаев вам не понадобится даже резюме. Работодатели прямо пишут, если не требуется квалифицированный специалист.

- krasnodar.gorodrabot.ru

- cityvacancies.ru

- hh.ru

- www.avito.ru/rabota

- www.superjob.ru

- youla.ru/rabota

Один из самых распространенных вариантов сейчас - это стать курьером. По их словам, основной плюс в этой сфере - удобный график, возможность совмещать с другими видами деятельности. Хотя есть и сложности, например, доставка в плохую погоду.

- Подработка курьером для студентов - отличный вариант. Я так и попал в эту сферу. Изначально, когда мне еще было 17 лет, увидел эту вакансию. В таком возрасте мало куда можно устроиться, а туда брали, - говорит курьер Никита. - Курьером выполняю заказы Яндекс Еды примерно два года, но это с перерывами. Время от времени устраивался в другие места, затем снова возвращался. Бывало, что совмещал занятость в службе доставки с работой официантом или сборщиком заказов.

Что касается дохода, то, выполняя заказы в среднем пять дней в неделю по 8 часов в день, в Краснодаре Никита получает 40 - 45 тысяч рублей в месяц.

- 40 - 45 тысяч - это средний заработок в обычные месяцы, когда нет праздников, - говорит Никита. - К примеру, в Новый год есть доплаты и больше заказов. 60 тысяч рублей точно за месяц можно заработать. Если говорить про летние месяцы, то в разгар сезона в городе становится меньше людей, многие поближе к побережью перебираются, тогда, чтобы те же 40 - 45 тысяч получить, иногда приходится больше бывать на слотах, а осенью спрос выше, тогда 8 часов в день развожу заказы за ту же сумму.

Тем, кто хочет подзаработать в преддверии новогодних праздников, Никита советует устраиваться курьером в середине декабря.

- За две недели, если брать много заказов, тысяч 30 можно получить. На Новый год хорошая мотивационная программа действует, когда за выполнение определенного количества заказов можно получить существенный бонус, доплата идет от самого сервиса, - пояснил Никита.

Другой курьер, Виталий, отмечает что в непогоду и праздники можно заработать больше. Сейчас Виталий развозит заказы Delivery Club и Яндекс Еды (в сентябре Яндекс закрыл сделку по покупке Delivery Club).

- Вообще у курьеров максимального потолка по заработку нет. Что касается мотивационных программ, то пару тысяч за неделю сверху вполне можно заработать, я считаю, что это неплохо. А для тех, кто каждый день выполняет много заказов, система предлагает более интересные условия, - делится Виталий.

Подработку можно найти и в другой сфере. В преддверии праздников особенно часто требуются упаковщики подарков или сборщики коробок.

- Долго не могла устроиться по профессии, поэтому нашла подработку. Нужно было на складе собирать вручную небольшие коробочки для украшений, духов, различных сувениров. Взяли без опыта работы, официально не трудоустраивали, но для меня было главным, чтобы платили, - рассказывает жительница Краснодара Юлия. - Работа оказалась не такой легкой, как мне казалось. Я работала без выходных, с 8 утра и до 20 вечера, это 12 часов в день, иногда просили остаться дольше. По зарплате у меня выходило около 32 тысяч в месяц, что неплохо для подработки. Так меня хватило на два месяца.

Где еще можно заработать без опыта:

Грузчики - от 38 тысяч в месяц

Упаковщик на складе - от 17 тысяч в месяц

Оператор контакт-центра - от 20 тысяч в месяц

Специалист чата поддержки - от 15 тысяч в месяц

Сборщик заказов - от 30 тысяч в месяц

Горничная - от 25 тысяч в месяц

Продавец выходного дня - от 1500 до 2500 в день.