Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга России до 21 ноября

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе юга страны, продлен.

- Воздушные гавани останутся закрытыми до 21 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика. Также закрыты воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт в Сочи продолжает функционировать как временный хаб. Кроме этого в прежнем режиме работают авиаузлы Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты. Кроме этого, чтобы хоть как-то оживить воздушную гавань, закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии. Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете.