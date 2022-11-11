Снег придет, откуда не ждали. Синоптики озвучили неприятный прогноз на будущую неделю в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края ждет резкое похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае продолжается осень. Кубань остается в периферии антициклона, который и обеспечивает тепло. Причем температуры местами находятся на уровне октября - нынешняя погода вышла за рамки климатической нормы. Но уже со следующей недели ситуация кардинально изменится. Виной тому - мощное арктическое вторжение. Именно благодаря ему жители региона почувствуют дыхание зимы.

- Со следующей недели ожидается арктическое вторжение в тыловой части глубокого циклона, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Это приведет к тому, что температура воздуха резко снизится на 7-10 градусов.

При этом в ночные часы ожидаются морозы. Минусовые значения будут наблюдаться даже в Краснодаре.

По словам метеоролога, похолодание будет ощутимым. Однако аномального ничего нет - отметки вернутся в рамки нормы для этого времени года.

- В связи с похолоданием ожидаются осадки, которые перейдут в твердую фазу, - добавляете Леонид Старков. - В некоторых районах пройдет снег, а в некоторых он будет мокрым.

Согласно данным «Гисметео», мокрый снег ожидается в Армавире и Краснодаре, а также в предгорных районах Краснодарского края. На побережье Черного моря прогнозируют дождь. А вот север региона будут засыпать белые хлопья. На дорогах станет скользко, а температурный фон в этих районах устремится к нулевой отметке.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кстати, 14 ноября по народному календарю – Кузьминки. Как гласит народная мудрость: «Кузьминки – осени поминки», в этот день в народе в очередной раз отмечали встречу зимы.