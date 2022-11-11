Сын судебного пристава из Краснодарского края стал героем СВО на Украине

Никита Галушкин

В начале ноября министерство обороны России рассказало о подвиге старшего лейтенанта Никиты Галушкина. Взводом под его командованием было уничтожено четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства. Кроме этого, российские военные ликвидировали шесть артиллерийских орудий, два командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника.

- В ходе боев с украинскими националистами старший лейтенант Галушкин организовывал огневое поражение противника, обеспечил устойчивое управление огневыми подразделениями и эффективное ведение огня по объектам врага. В результате взвод смог остановить наступление боевиков, а затем отбросить на исходные позиции, - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

11 ноября стало известно, что тот самый герой СВО на Украине Никита Галушкин - сын судебного пристава-исполнителя Дмитрия Галушкина из Гулькевичей. Об этом рассказали в УФССП по Краснодарскому краю.

- В УФССП России по региону гордятся сыном своего сотрудника, - отметили в ведомстве.

Никите 27 лет, после школы он выбрал профессию военного, служил в различных частях. На фронте Галушкин младший находится с начала объявления специальной военной операции. Его отец Дмитрий Юрьевич работает в УФССП уже более 20 лет.

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